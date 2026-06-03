La histórica metamorfosis de los San Antonio Spurs rumbo a las Finales de la NBA

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En el deporte profesional, la frontera entre el fango de la reconstrucción y el olimpo del éxito suele requerir un peaje de muchos años de paciencia, planificación y decepciones. Sin embargo, los San Antonio Spurs de la temporada 2025-26 han decidido saltarse el guion establecido, completando un giro de 180 grados que ya está indexado en los libros de historia dorada de la liga.

Tras encadenar dos campañas consecutivas de pesadilla en las que apenas pudieron rascar 22 victorias, la franquicia de Texas ha roto todos los pronósticos al coronarse en la Conferencia Oeste y certificar su boleto a las Finales de la NBA. Una transformación meteórica que redefine el concepto de "cultura ganadora".

En la mesa de los giros de tuerca históricos

El logro de San Antonio no es solo una hazaña para la presente campaña, sino una anomalía estadística de proporciones históricas. Los Spurs de la 2025-26 se han convertido en apenas el cuarto equipo en toda la historia de la NBA que logra plantarse en la serie por el anillo de campeón dentro de un margen de dos años tras haber sufrido una campaña de 60 o más derrotas.

Con esta proeza, la organización texana inscribe su nombre en un selecto club de resiliencia junto a:

Los San Francisco Warriors (1966-67): Quienes pasaron del sótano a la pelea por el título en los albores de la liga.

Los propios San Antonio Spurs (1998-99): Cuando la llegada de Tim Duncan tras la lesión de David Robinson propulsó el primer anillo de la dinastía.

Los Phoenix Suns (2020-21): Que pasaron de la intrascendencia a las Finales tras la burbuja de Orlando y la llegada de Chris Paul.

El peso de la paciencia y el factor diferencial

Estabilizar una franquicia tras promediar un porcentaje de victorias de apenas el 26.8% durante 164 partidos requiere una precisión quirúrgica en los despachos. San Antonio no solo se apoyó en la fortuna del draft, sino en una maduración colectiva sin precedentes en la era moderna del baloncesto.

A diferencia de otros proyectos que se estancan en la cultura de la derrota, los Spurs utilizaron el sótano de la liga como el laboratorio perfecto. El desarrollo de la plantilla, sumado a los ajustes tácticos de un cuerpo técnico que jamás perdió el norte, ha permitido que un núcleo que hace 24 meses acumulaba frustraciones, hoy muestre la veteranía y el temple necesarios para castigar a las potencias del Oeste en la postemporada.

La mesa está servida. San Antonio vuelve al escenario grande de la NBA, no como un invitado sorpresa, sino como un contendiente de pleno derecho que supo transformar el dolor de las derrotas en el combustible idóneo para una redención histórica.