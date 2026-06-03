Los Knicks de 2026 firman el tramo más dominante en 80 años de historia

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El Madison Square Garden está siendo testigo de algo más que una simple racha ganadora; presiente una de las demostraciones de superioridad colectiva más brutales que se recuerden en la era moderna del baloncesto. Los New York Knicks de la temporada 2026 han pulverizado los libros de contabilidad estadística de la franquicia al firmar un dominio sin parangón en sus primeros 14 compromisos de estos playoffs.

En ese lapso de 14 batallas de alta intensidad, el quinteto de la Gran Manzana ha superado a sus oponentes por un astronómico total de 271 puntos, lo que se traduce en una ventaja media de 19.4 unidades por partido. Este rodillo neoyorquino no solo es el más letal de la liga en este momento, sino que se establece oficialmente como el diferencial de puntos más abultado en cualquier tramo de 14 partidos en los 80 años de existencia de la organización, combinando campañas regulares y postemporadas.

Destrozando el pasado para reescribir el presente

Para poner en perspectiva la magnitud de lo que está logrando el equipo, es necesario entender que la marca deja en la sombra a los míticos planteles campeones de los años 70 liderados por Willis Reed y Walt Frazier, así como a los aguerridos Knicks de los 90 bajo el mando de Patrick Ewing. Ninguno de esos históricos planteles logró someter a sus rivales con semejante holgura en un tramo equivalente.

Ganar en los playoffs de la NBA por casi 20 puntos por noche no solo habla de una ofensiva fluida y de un acierto perimetral superlativo; es el reflejo de una asfixia defensiva que desmantela los planes de juego del rival desde el primer cuarto.

Consistencia de élite

Mantener un margen de +271 en 14 encuentros de postemporada elimina cualquier argumento de "casualidad" o de haber tenido un calendario favorable. A estas alturas del campeonato, los Knicks han triturado a la élite de la Conferencia Este de manera sistemática, demostrando una regularidad física y mental que asusta de cara a las Finales.

Esta versión de los Knicks ha encontrado el balance perfecto entre la tradicional identidad física de la ciudad y una eficacia matemática implacable. Cada posesión es una trinchera y cada parcial a favor se estira con una disciplina militar. Con la metrópolis completamente volcada a sus pies y los números históricos respaldando su candidatura, Nueva York no solo sueña con el anillo, sino que lo reclama con el argumento más irrefutable del deporte: pasarle por encima a todo el que se cruce en su camino.