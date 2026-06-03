Récord de audiencia en la NBA: la serie entre Spurs y Thunder hace historia en televisión

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La reciente final de la Conferencia Oeste de la NBA ha marcado un hito impresionante en la televisión deportiva. La emocionante serie de siete juegos, en la que los San Antonio Spurs superaron al Oklahoma City Thunder, atrapó a millones de fanáticos en todo el país.

Según los datos oficiales revelados por la liga, este cruce se convirtió en la final de conferencia más vista en los últimos 24 años. La transmisión, a través de las pantallas de NBC y Peacock, registró un promedio asombroso de 10,8 millones de espectadores por encuentro.

El gran clímax llegó durante el decisivo séptimo partido, donde el equipo texano logró eliminar a los campeones defensores. Este último juego de la serie alcanzó un pico de 17,7 millones de televidentes, promediando 15,9 millones durante toda la transmisión.

El renacer televisivo del baloncesto

El éxito de audiencia no se limita únicamente a la dramática serie del Oeste, sino que refleja un fenómeno generalizado. Los playoffs de la NBA de este año se han consolidado como los más seguidos de los últimos 28 años.

Las transmisiones conjuntas han sido un éxito rotundo para las distintas cadenas y plataformas de streaming. Hasta ahora, han mantenido un sólido promedio de 5,3 millones de espectadores por cada partido emitido a través de ABC, ESPN, NBC, Peacock y Prime Video.

Una final con sabor a revancha histórica

Con este enorme éxito a cuestas, las esperadas Finales de la NBA arrancarán el próximo miércoles a las 8:30 p. m. (hora del Este) en San Antonio. Los Spurs recibirán en su cancha a los New York Knicks, los flamantes campeones de la Conferencia Este.

Para la franquicia texana, este es un momento de gloria muy esperado por sus seguidores. Se trata de su primera aparición en la serie por el título desde el año 2014, cuando lograron coronarse tras vencer al poderoso Miami Heat.

Por su parte, los Knicks llegan a esta instancia embalados tras conseguir una impresionante racha de 11 victorias consecutivas. Su gran momento comenzó luego de estar en desventaja de 2-1 frente a los Atlanta Hawks durante la primera ronda.

El equipo neoyorquino no pisaba unas Finales desde 1999, temporada en la que, precisamente, cayeron derrotados ante los Spurs. Ahora, la franquicia buscará cobrar revancha y conquistar su primer campeonato de la NBA desde el lejano 1973.