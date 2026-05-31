Wembanyama destroza los registros históricos de la NBA para destronar al campeón

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La historia de la NBA está plagada de tramos dominantes individuales. Hemos visto las noches de 50 puntos de Michael Jordan, la tiranía en la pintura de Shaquille O'Neal y la versatilidad de LeBron James. Sin embargo, lo que Victor Wembanyama acaba de lograr en las Finales de la Conferencia Oeste traspasa la frontera de lo creíble, estableciendo un precedente que nadie (ni en temporada regular ni en playoffs) había alcanzado jamás.

A lo largo de una desgastante serie de siete partidos contra el campeón defensor, el joven gigante francés no solo lideró a los San Antonio Spurs de vuelta a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014; lo hizo firmando una línea estadística que desafía las leyes de la lógica posicional.

La hoja de ruta de una utopía estadística

Para dimensionar el impacto de Wembanyama, ningún jugador en la historia de la liga había logrado acumular los siguientes mínimos en cualquier lapso de 7 partidos:

Producción y presencia: +150 puntos y +75 rebotes.

Agresividad y tiro exterior: +50 tiros libres encestados y +15 triples anotados.

Dictadura defensiva: +15 tapones y +10 robos de balón.

La combinación es sencillamente absurda. Exige la puntería exterior de un escolta, la capacidad para absorber faltas y rebotear de un pívot clásico, y los instintos defensivos de un especialista perimetral sumados a la envergadura de un protector del aro de élite. Wembanyama es todas esas cosas a la vez.

El factor de la grandeza: En el escenario más grande

Lo que eleva este registro a la categoría de mito es el contexto. No ocurrió en el letargo de la temporada regular contra un equipo en reconstrucción; se fraguó bajo la presión asfixiante de una Final de Conferencia y teniendo en frente a los vigentes campeones de la NBA, un equipo de 64 victorias diseñado para resistir cualquier tormenta.

En el definitivo Juego 7, el francés selló el boleto con 22 puntos y 7 rebotes, adjudicándose de manera unánime el trofeo de MVP de las Finales del Oeste.

Con este hito, el jugador de 2.24 metros de estatura no solo confirma que el futuro de la liga le pertenece, sino que el presente ya se juega bajo sus propias reglas. Los San Antonio Spurs ahora esperan en las Finales de la NBA a los New York Knicks, en lo que promete ser el inicio formal de una nueva época en el baloncesto mundial.