NBA Europa: Kevin Durant se une al PSG en un salto histórico

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Kevin Durant es de los jugadores de NBA más importantes en los últimos 15 años. Su juego, capacidad para anotar y ritmo de competición lo colocan en un nivel superlativo. Ahora pensando en el futuro, tiene un plan de acción con el PSG para expandir el baloncesto en Europa.

Durant es nuevo propietario minorista del PSG, uno de los clubes de fútbol más importantes de la actualidad. Una unión que viene con la clara intensión de consolidar una alianza importante en el deporte. La idea es que el equipo de fútbol tenga una expansión para la NBA Europa.

La integración de Kevin en la estructura del club parisino, promete que la ciudad de París se posicione como la favorita indiscutible para albergar la primera sede europea en la NBA. Esta apuesta representa un desafío logístico y cultural para el baloncesto mundial para el futuro.

NBA Europa: ¿De qué trata este proyecto?

La NBA Europa es un proyecto de liga profesional de baloncesto impulsado por NBA y FIBA. Anunciado oficialmente en marzo de 2025 por Adam Silver y Andreas Zagklis (ambos comisionados). Su objetivo es explotar el mercado europeo subdesarrollado a nivel de clubes.

Tendría un formato de 16 equipos: 12 franquicias permanentes y 4 plazas por méritos deportivos. Madrid, Barcelona, Milán, París, Londres, Berlín, Atenas e Estambul son las sedes confirmadas. NBA mantendría el 50% de la propiedad de competición, mientras el resto se repartiría.

Su lanzamiento está previsto para octubre de 2027 y se perfila como el mayor desafío histórico a la Euroliga por la hegemonía del baloncesto continental. El proyecto respetaría los calendarios de selecciones nacionales y contempla la construcción de pabellones de nivel NBA.

PSG sería el primer equipo de la NBA Europa

Con el proyecto de la NBA Europa en curso y la participación de Kevin Durant dentro de la estructura del PSG. El club parisino se presenta como la primera opción de franquicia del nuevo proyecto liderado por NBA y FIBA; una que promete el show americano en suelo europeo.