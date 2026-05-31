Adiós a las dinastías: Los Spurs y los Knicks sellan un récord de variedad en las Finales de la NBA

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Hubo un tiempo en que las Finales de la NBA parecían un evento de asistencia obligatoria para unas pocas franquicias selectas. Las eras de los Celtics y Lakers en los ochenta, los Bulls de Michael Jordan en los noventa, o la extenuante rivalidad de cuatro años consecutivos entre los Cavaliers de LeBron James y los Warriors de Stephen Curry definieron a la liga como un ecosistema dominado por dinastías. Hoy, ese modelo ha muerto.

Con el arranque de la serie definitiva de 2026, la NBA ha alcanzado un registro histórico: por primera vez en sus ocho décadas de existencia, ocho equipos diferentes han ocupado los ocho puestos disponibles en las últimas cuatro Finales.

Esta descentralización del trono demuestra que el diseño de la liga para fomentar la competencia (a través de las restricciones salariales y el Draft) finalmente ha transformado la postemporada en un territorio donde cualquiera puede reclamar la corona.

La cronología de la nueva era

El recorrido hacia este hito inédito comenzó en 2023 y ha visto un desfile constante de proyectos deportivos alcanzando su madurez en el momento justo.

La secuencia se desglosa de la siguiente manera:

2023: Los Denver Nuggets de Nikola Jokić se midieron a la sorprendente e histórica corrida desde el Play-In de los Miami Heat .

2024: Los Boston Celtics alzaron el trofeo tras batir en cinco compromisos a los Dallas Mavericks de Luka Dončić.

2025: Una bocanada de aire fresco juvenil y de mercados pequeños asaltó la escena con el choque entre los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers .

2026: La actual batalla del año en curso pone frente a frente la resurrección dinástica de los San Antonio Spurs ante el mediático y esperado regreso de los New York Knicks.

Ninguno ha repetido. Ni un solo proyecto ha logrado sostener el dominio de su conferencia en años consecutivos, reflejando lo feroz y desgastante que se ha vuelto el camino hacia la última instancia.

El fin de las certezas en el baloncesto

Para los analistas y aficionados, este escenario representa una revolución total. La predictibilidad que antes restaba algo de suspenso a las largas temporadas regulares ha sido sustituida por una impredecibilidad absoluta. Equipos que un año están en la lotería del Draft, dos temporadas después están compitiendo palmo a palmo en las Finales de Conferencia.

El debate sobre si la falta de una dinastía marcada beneficia o perjudica los niveles de audiencia sigue abierto en las oficinas de la liga. Sin embargo, en el terreno de juego, la narrativa es inmejorable: ocho ciudades distintas, ocho identidades de juego diferentes y una sola certeza: en la NBA de hoy, el trono ya no tiene dueño fijo.