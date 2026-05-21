La NBA confirma partidos de temporada regular en París y Manchester para 2027

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La NBA ha confirmado oficialmente que los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs serán los protagonistas de su próxima gira europea. Como parte del calendario plurianual de partidos de temporada regular, la liga llevará su espectáculo a dos de las ciudades más importantes del continente en enero de 2027: París y Manchester.

La agenda, anunciada este miércoles, establece que el primer duelo se llevará a cabo en la capital francesa el 14 de enero, mientras que el segundo enfrentamiento tendrá lugar en la ciudad británica de Manchester apenas tres días después, el 17 de enero.

Un compromiso a largo plazo

Esta iniciativa responde a la ambiciosa estrategia de la liga, revelada el año pasado, de disputar un mínimo de seis partidos de temporada regular en Europa a lo largo de tres años. Este ciclo comenzó con éxito en enero pasado, cuando los Memphis Grizzlies y los Orlando Magic se enfrentaron en Berlín y Londres.

El proyecto de internacionalización no se detiene aquí, ya que la liga ha programado para la temporada 2027-28 nuevos encuentros en Berlín y París, consolidando una presencia constante en los mercados más estratégicos del deporte europeo.

El impacto del baloncesto en Europa

George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, destacó la importancia de estas sedes:

"Jugar en París y Manchester refleja el fuerte impulso que estamos viendo para el baloncesto en Francia, el Reino Unido y todo el continente. El interés por este deporte sigue creciendo y nuestra prioridad es colaborar con los equipos y nuestros socios locales para ofrecer experiencias inolvidables a los aficionados y apoyar a las comunidades".

Historia y datos clave

La elección de las sedes subraya la relevancia histórica que tienen estos países para la liga: