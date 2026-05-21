La nueva generación domina: NBA anuncia sus equipos All-Rookie

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La NBA reveló este miércoles a los integrantes de los mejores equipos de novatos de la temporada, destacando a una generación que ha logrado un impacto inmediato en la liga. El reconocimiento más importante recayó en Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, quien no solo se consolidó como el Novato del Año, sino que encabezó el Primer Equipo de Novatos gracias a una actuación histórica.

Junto a él, el tirador de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel, completa la dupla de excompañeros de Duke que ahora brillan en el máximo circuito. A ellos se suman VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Cedric Coward (Memphis Grizzlies) y Dylan Harper (San Antonio Spurs).

Los pilares del Primer Equipo

La distinción de este grupo se sustenta en estadísticas notables que definieron su desempeño a lo largo del año:

Cooper Flagg: El alero de los Mavericks fue el líder anotador entre todos los jugadores de primer año, promediando 21 puntos por encuentro. Su nombre quedó grabado en los libros de récords al convertirse en el primer adolescente en la historia de la NBA en registrar un partido de 50 puntos.

Kon Knueppel: El jugador de los Hornets demostró ser un tirador de élite al conectar 273 triples. Con esta cifra, no solo lideró a toda la liga en este rubro, sino que pulverizó el récord de más triples para un novato en una sola temporada, superando la marca que Keegan Murray impuso en el ciclo 2022-23.

El Segundo Equipo de Novatos

La liga también reconoció a los jugadores que demostraron un nivel sobresaliente y que conformaron el Segundo Equipo de Novatos: Ace Bailey (Utah Jazz), Jeremías Fears (New Orleans Pelicans), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors), Derik Queen (New Orleans Pelicans) y Maxime Raynaud (Sacramento Kings).

La competencia por entrar en el primer equipo fue sumamente reñida. Cedric Coward logró asegurar su lugar en el quinteto titular por un margen estrecho, superando a jugadores como Derik Queen y Maxime Raynaud.

Las figuras emergentes de la liga

Aunque quedaron en el segundo equipo, tanto Queen como Raynaud dejaron huella. Queen finalizó la campaña promediando 11.7 puntos, 7.1 rebotes y 3.7 asistencias, destacando además por lograr dos triples-dobles. Por su parte, Raynaud se convirtió en un pilar fundamental para los Sacramento Kings, promediando 12.5 puntos y 7.5 rebotes a lo largo de 74 partidos, consolidándose como titular en 56 de ellos.