3 grandes movimientos para los Boston Celtics tras su impactante eliminación de los playoffs

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Los Boston Celtics sufrieron la primera derrota de su historia tras liderar una serie 3-1 en los playoffs ante los Philadelphia 76ers, quedando fuera de la postemporada en la primera ronda. Se trata de un golpe devastador para la afición celta y el mundo del baloncesto: los Celtics eran ampliamente considerados los segundos favoritos para ganar el campeonato de la NBA según las casas de apuestas, solo por detrás del Oklahoma City Thunder. Ahora que el panorama de los playoffs ha dado un giro radical, los fanáticos de la NBA en Perú pueden aprovechar el código promocional 1xbet para realizar sus apuestas en lo que resta de la competición.

Este fracaso deja a Boston con interrogantes críticas que resolver durante el verano. Aunque este núcleo de jugadores está a solo dos años de haber alzado un trofeo de la NBA, esta es la segunda temporada consecutiva en la que son eliminados de forma dramática. Es muy probable que la gerencia de Boston tenga que arriesgarse y buscar una nueva estrella que sacuda la estructura del equipo.

A continuación, presentamos tres opciones de mercado que los Celtics deben considerar antes de la próxima campaña:

3 posibles traspasos para los Boston Celtics tras caer ante los 76ers

Giannis Antetokounmpo

Sin duda es la opción más difícil y, probablemente, la más embriagadora para los fanáticos de Boston. Ir tras Giannis sería un movimiento de magnitudes sísmicas. El "Greek Freak" está vinculado casi permanentemente con rumores de salida de Milwaukee, y un mercado grande como Boston resultaría sumamente atractivo en su búsqueda por otro anillo.

El único candidato viable para un intercambio por Giannis sería Jaylen Brown, quien firmó una temporada de nivel All-NBA mientras Jayson Tatum lidiaba con una lesión en el tendón de Aquiles. Ante la posible inestabilidad con Brown tras la derrota en playoffs y la coincidencia casi perfecta en los salarios de ambos jugadores, este movimiento de ensueño redefiniría la franquicia, les daría un dominio absoluto en la pintura y los colocaría instantáneamente como los máximos favoritos de la liga.

Bam Adebayo

Bam Adebayo grabó su nombre en la historia de la NBA este año tras anotar la absurda cifra de 83 puntos en un partido de temporada regular con el Miami Heat, la segunda marca más alta de todos los tiempos. Dicha hazaña fue especialmente sorprendente porque la mayor virtud de Adebayo suele ser su defensa, no su ataque, y es precisamente esa versatilidad lo que lo hace tan tentador para Boston.

Con Nikola Vucevic entrando en la agencia libre y la rotación interna de los Celtics luciendo mermada, Bam solucionaría de inmediato la identidad defensiva del equipo mientras forma un nuevo "Big Three" en Boston. Un punto clave es que podría llegar a la ciudad sin necesidad de traspasar a Jaylen Brown ni a Jayson Tatum, ya que la mayoría de los escenarios de canje incluyen al base Derrick White. Requeriría un paquete de intercambio pesado —probablemente múltiples selecciones de primera ronda y piezas importantes de profundidad—, pero sería un golpe de autoridad que pondría en alerta a toda la liga.

Onyeka Okongwu

Una alternativa más sensata y realista al traspaso de Adebayo sería invertir un capital ligeramente menor en un pívot competente, aunque no necesariamente transformador. El juego interior de Boston es un punto de enfoque lógico para la temporada baja, y los Celtics necesitan urgentemente un centro con capacidad de definición en el "alley-oop" que pueda hacer el trabajo sucio en la zona pintada.

Onyeka Okongwu, de Atlanta, surge como una excelente opción. Existen otros nombres en la baraja, como Isaiah Hartenstein (OKC), Nic Claxton (Brooklyn Nets) o Daniel Gafford (Dallas Mavericks); todos ellos requerirían paquetes de intercambio razonables, lo que permitiría a Boston conservar gran parte de su talento actual mientras refuerza su poderío defensivo.