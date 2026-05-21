Reestructuración en Dallas: Masai Ujiri explica la salida de Jason Kidd

Suscríbete a nuestros canales

Tras asumir el cargo de presidente y gobernador de los Dallas Mavericks hace apenas dos semanas, Masai Ujiri ha tomado su primera medida de alto impacto: la destitución de Jason Kidd como entrenador jefe.

Durante una rueda de prensa este miércoles, el ejecutivo asumió la responsabilidad total de la decisión este miércoles, calificándola como un proceso sumamente complejo, pero necesario para que la franquicia pueda iniciar una etapa de reconstrucción desde sus cimientos.

"Respetamos profundamente lo que ha hecho por esta organización, por lo que fue una determinación muy difícil", declaró Ujiri durante su comparecencia. "Debo rendir cuentas por este tipo de decisiones y ser muy meticuloso en mi análisis de la estructura del equipo, desde la base hasta la gerencia".

Claridad ante las especulaciones

Ujiri fue enfático al desvincular el despido de cualquier factor externo. En particular, aclaró que la salida de Kidd no guarda relación con el polémico traspaso de Luka Doncic en febrero de 2025, ni con ninguna figura involucrada en aquella transacción.

Durante su presentación oficial el pasado 5 de mayo, Ujiri ya había dejado entrever que el futuro de Kidd estaba bajo análisis, evitando dar confirmaciones y mencionando que mantendría conversaciones directas con el entrenador para evaluar cada aspecto operativo de la franquicia.

Aunque el comunicado oficial emitido el martes por la noche definió la salida como una "decisión mutua", las palabras del presidente subrayan la iniciativa unilateral de la directiva.

El legado de Kidd en Dallas

La etapa de Jason Kidd como entrenador en Dallas estuvo marcada por contrastes significativos. Si bien logró llevar al equipo a competir en las etapas finales de los playoffs en dos ocasiones —incluyendo la aparición en las Finales de la NBA en 2024—, el desempeño reciente del equipo fue insuficiente para sostener su continuidad.

Kidd, quien es una figura histórica para la franquicia al haber sido el base que lideró al equipo hacia su único título de campeonato en 2011, concluyó su ciclo como entrenador con un récord exacto de .500 (205 victorias y 205 derrotas).

El difícil contexto reciente

El declive de los resultados en Dallas coincidió con una serie de decisiones deportivas que afectaron la competitividad del plantel. Tras el traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers en la temporada 2024-25, la llegada de Anthony Davis como pieza fundamental no produjo los resultados esperados, convirtiéndose en un movimiento fallido para la franquicia. Esta inestabilidad afectó gravemente los objetivos del equipo, que quedó fuera de los playoffs en dos temporadas consecutivas (2024-25 y 2025-26), periodo en el que incluso se concretó la salida de Davis.