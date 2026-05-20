NBA: Jason Kidd y los Mavericks separan sus caminos tras un acuerdo mutuo

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Los Dallas Mavericks anunciaron este martes que han llegado a un acuerdo mutuo para separar sus caminos con el entrenador en jefe Jason Kidd. Esta decisión marca el final de un ciclo de cinco temporadas al frente del equipo, periodo en el que Kidd acumuló un balance equilibrado de 205 victorias y 205 derrotas.

Sin duda, su logro más destacado durante este mandato fue guiar a la franquicia hasta las Finales de la NBA en la temporada 2023-24.

Masai Ujiri, presidente de operaciones de baloncesto de la organización, expresó su agradecimiento en un comunicado oficial: "Jason ha tenido un impacto significativo en los Dallas Mavericks, tanto como jugador miembro del Salón de la Fama como entrenador principal. Agradecemos su liderazgo, profesionalismo y compromiso. Siempre será una parte importante de la familia de los Mavericks".

Las razones detrás de la salida

A pesar de la cortesía institucional, fuentes cercanas al entorno del equipo sugieren que la salida de Kidd responde a diferencias profundas en la visión de la estructura organizacional. Según reportes de ESPN, el entrenador contaba con cuatro años de contrato vigentes, valorados en más de 40 millones de dólares.

El conflicto parece haber escalado tras el despido del gerente general Nico Harrison en noviembre pasado. Kidd habría manifestado abiertamente su interés en ocupar el cargo de presidente de operaciones de baloncesto, una ambición que fue rechazada por el propietario del equipo, Patrick Dumont. Adicionalmente, se ha reportado que Kidd fue excluido del proceso de selección de Ujiri, lo que finalmente llevó a que Dumont autorizara a este último para prescindir de los servicios del entrenador.

Un recorrido complejo por la liga

La carrera de Jason Kidd como director técnico ha sido tan dinámica como su trayectoria como jugador. Inició su etapa en los banquillos en 2013 con los Brooklyn Nets, para luego pasar a los Milwaukee Bucks apenas un año después, a cambio de selecciones del draft. Aunque logró llevar al equipo de Giannis Antetokounmpo a la postemporada en dos ocasiones, no pudo superar la primera ronda y fue cesado a mitad de su cuarta temporada.

Tras ese periodo, Kidd se unió al cuerpo técnico de Frank Vogel en los Angeles Lakers en 2019, donde alcanzó la gloria al ganar un campeonato en su primera temporada como asistente. Ahora, tras su paso por Dallas, queda la interrogante de cuál será el siguiente paso para una figura que, más allá de sus altibajos como estratega, mantiene su estatus de leyenda en la historia del baloncesto.

Este cambio en la dirección técnica deja a los Mavericks ante una encrucijada importante. ¿Crees que la franquicia buscará un perfil de entrenador con más experiencia en la reconstrucción o apostarán por alguien que mantenga la continuidad del estilo de juego actual?