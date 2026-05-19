El juego 1 entre Cavaliers y Knicks es el boleto de Finales de Conferencia más caro de la historia

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La expectativa por ver quién dominará el lado Este del mapa de la NBA ha desatado una auténtica locura comercial en el mercado secundario. El primer asalto de las Finales de la Conferencia Este entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks no solo promete chispas sobre el tabloncillo, sino que ya rompió récords históricos en los libros de contabilidad del deporte profesional.

Según un reporte emitido por la plataforma especializada en boletaje TickPick, las entradas para este compromiso se han convertido en las más costosas jamás registradas para un partido de Finales de Conferencia en toda la historia de la NBA.

La mística de la "Meca del Baloncesto" y el regreso de los Knicks a estas instancias de máxima presión han creado la tormenta perfecta para inflar los precios de reventa a niveles sin precedentes. Los aficionados que deseen presenciar el inicio de esta electrizante serie han tenido que rascarse los bolsillos profundamente:

Precio mínimo de entrada (Get-in price): El boleto más económico disponible (literalmente el último asiento del recinto) se cotiza en 501 dólares .

Precio promedio de compra: Quienes han adquirido entradas para ubicaciones estándar y preferenciales han desembolsado una media impactante de 1,078 dólares por ticket.

El factor histórico y comercial

Este fenómeno económico no es casualidad. Por un lado, la fanaticada neoyorquina es conocida por ser una de las más apasionadas y con mayor poder adquisitivo de la liga, dispuesta a pagar sumas prohibitivas tras años de sequía en postemporada. Por el otro, los Cavaliers de Donovan Mitchell y compañía llegan con cartel de retadores de alto calibre, reeditando una rivalidad que ha cobrado enorme fuerza en los últimos años en el Este.

Con la serie a punto de comenzar, queda claro que las emociones en la duela del Madison Square Garden valdrán su peso en oro. Los afortunados que logren ocupar un asiento no solo verán el inicio de una batalla táctica de primer nivel, sino que formarán parte del evento de Finales de Conferencia más lucrativo y exclusivo del que se tenga memoria.