NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 19 de mayo

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La postemporada de la NBA vive este martes 19 de mayo un duelo de alto voltaje con el inicio de la final de la Conferencia Este entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks. El Madison Square Garden será el escenario del primer partido de una serie que promete intensidad, luego de que ambos equipos superaran eliminatorias muy exigentes para llegar a esta instancia.

Los Cavaliers llegan liderados por figuras como Donovan Mitchell y Darius Garland, quienes han sido determinantes en los momentos más importantes de los playoffs. El equipo de Cleveland buscará imponer su velocidad ofensiva y aprovechar la experiencia de un núcleo que ya sabe competir bajo presión. Además, su dominante victoria en el séptimo partido frente a los Pistons dejó claro que llegan con confianza y ritmo competitivo.

Por su parte, los Knicks intentarán hacer valer la localía con el respaldo de su afición y el liderazgo de Jalen Brunson, quien ha sido una de las grandes figuras de esta Postemporada. Nueva York sueña con regresar a unas Finales de la NBA y sabe que comenzar la serie con una victoria en casa podría marcar el rumbo del enfrentamiento. Se espera un choque muy físico, con defensas intensas y estrellas buscando asumir el protagonismo desde el primer encuentro.

Juegos para hoy en la NBA: 19 DE MAYO