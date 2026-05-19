NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 19 de mayo

La postemporada de la NBA vive este martes 19 de mayo un duelo de alto voltaje con el inicio de la final de la Conferencia Este entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks. El Madison Square Garden será el escenario del primer partido de una serie que promete intensidad, luego de que ambos equipos superaran eliminatorias muy exigentes para llegar a esta instancia.
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Los Cavaliers llegan liderados por figuras como Donovan Mitchell y Darius Garland, quienes han sido determinantes en los momentos más importantes de los playoffs. El equipo de Cleveland buscará imponer su velocidad ofensiva y aprovechar la experiencia de un núcleo que ya sabe competir bajo presión. Además, su dominante victoria en el séptimo partido frente a los Pistons dejó claro que llegan con confianza y ritmo competitivo.
Por su parte, los Knicks intentarán hacer valer la localía con el respaldo de su afición y el liderazgo de Jalen Brunson, quien ha sido una de las grandes figuras de esta Postemporada. Nueva York sueña con regresar a unas Finales de la NBA y sabe que comenzar la serie con una victoria en casa podría marcar el rumbo del enfrentamiento. Se espera un choque muy físico, con defensas intensas y estrellas buscando asumir el protagonismo desde el primer encuentro.
Juegos para hoy en la NBA: 19 DE MAYO
- Cleveland Cavaliers vs New York Knicks vs Madison Square Garden (20:00 hora en Venezuela)