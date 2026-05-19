NBA Playoffs: Wembanyama y sus Spurs tumban el invicto de los Thunder

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El duelo de la futuras leyendas de la NBA, dio inicio en la Final de la Conferencia Oeste, con el asalto de los San Antonio Spurs a la casa de los Oklahoma City Thunder, que se impusieron por marcador de 122-115 tras dos tiempos extras. La noche cobró dimensiones históricas gracias a una actuación colosal del fenómeno francés Victor Wembanyama.

A sus 22 años, Wembanyama firmó una de las páginas más brillantes de su joven carrera al registrar una línea descomunal de 41 puntos y 23 rebotes en 49 deslumbrantes minutos de acción.

El pívot de los Spurs demostró su temple de superestrella en los momentos de mayor presión. Con 27 segundos en el reloj del primer tiempo extra, Wembanyama forzó la segunda prórroga con un espectacular e inverosímil triple lejano. No conforme con ello, cargó con el equipo en el último período añadido al anotar 9 puntos clave que sentenciaron el triunfo visitante.

Adiós al invicto

La monstruosa exhibición del "Alien" terminó por opacar la fiesta del líder del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (24 puntos), quien justo antes del salto inicial había recibido su segundo trofeo consecutivo como MVP de la temporada, un galardón al que Wembanyama también aspiraba.

Con este resultado, San Antonio propinó un golpe de autoridad al hacer doblar la rodilla por primera vez en esta postemporada a Oklahoma City. El vigente campeón y primer sembrado del Oeste llegaba invicto tras haber barrido de forma consecutiva a los Phoenix Suns (4-0) y a Los Angeles Lakers (4-0).

La acción no se detiene

El segundo asalto de esta apasionante y física batalla se disputará este miércoles en el mismo escenario. Mañana martes, la atención de la liga se trasladará temporalmente al inicio de la Final de la Conferencia Este, donde se verán las caras los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers.