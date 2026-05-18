Shai Gilgeous-Alexander emula a Curry y desata una anomalía en el MVP

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La narrativa de la NBA ha dictado históricamente que el premio al Jugador Más Valioso (MVP) suele ser territorio dominado por los hombres altos o aleros de envergadura física demoledora. Sin embargo, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) ha roto por completo los esquemas tradicionales. Al anunciarse de forma oficial su segundo galardón consecutivo al MVP, el base canadiense del Oklahoma City Thunder no solo ratificó su estatus como la máxima superestrella del baloncesto actual, sino que revivió un hito para los directores de juego que no se presenciaba desde los años de gloria de Golden State.

Desde que Stephen Curry asombrara al planeta encadenando los premios MVP de 2015 y 2016 (este último de forma unánime), ningún otro guard de la liga había sido capaz de defender su corona de manera consecutiva en temporadas consecutivas. Durante la última década, los hombres grandes como Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokić se repartieron los dobletes defensivos del trofeo.

SGA ha quebrado esa tendencia tras firmar una campaña regular antológica al frente del Thunder, guiando a la joven franquicia a la cima de la Conferencia Oeste y promediando más de 30 puntos por partido con una eficiencia en el tiro sin precedentes para un jugador de su posición.

El selecto "club de los cinco" y su regla de oro

La gesta del oriundo de Hamilton, Ontario, adquiere dimensiones colosales al repasar los libros de historia de la NBA. Gilgeous-Alexander es apenas el quinto jugador de la línea exterior (guard) en ganar el MVP en múltiples ocasiones.

Lo verdaderamente asombroso de este exclusivo grupo (compuesto por leyendas de la primera magnitud) es que los cinco integrantes comparten un patrón idéntico: ninguno ganó sus premios de forma aislada o intermitente; todos ellos conquistaron al menos dos de sus galardones en temporadas consecutivas.

A continuación, la lista histórica de los guards con múltiples MVP:

Michael Jordan: 5 MVPs (incluyendo los consecutivos de 1991-1992)

Magic Johnson: 3 MVPs (consecutivos en 1989-1990)

Shai Gilgeous-Alexander: 2 MVPs (consecutivos en 2025-2026)

Stephen Curry: 2 MVPs (consecutivos en 2015-2016)

Steve Nash: 2 MVPs (consecutivos en 2005-2006)

Para el Thunder, el galardón consolida el proyecto deportivo más electrizante de la liga. Para el baloncesto internacional, prolonga el dominio fuera de las fronteras estadounidenses en los premios individuales. Pero para la historia personal de Shai Gilgeous-Alexander, sentarse en la misma mesa de debate estadístico que Nash, Curry, Magic y Jordan, con apenas 27 años, lo catapulta directamente hacia el Olimpo del baloncesto moderno mientras lidera a su equipo en la intensa batalla de la postemporada.