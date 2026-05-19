Victor Wembanyama destroza un récord de Jayson Tatum en el arranque de las Finales de Conferencia

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El impacto de Victor Wembanyama en el baloncesto profesional ha dejado de ser una proyección a futuro para transformarse en un presente dictatorial. Con apenas 22 años, el pívot francés de los San Antonio Spurs está reescribiendo los libros de historia de los Playoffs de la NBA a una velocidad vertiginosa.

Al saltar a la cancha para disputar el primer juego de las Finales de Conferencia, Wembanyama se consolidó oficialmente como el jugador más joven de todos los tiempos en liderar a su franquicia en promedio de puntos y rebotes por partido al momento de afrontar esta trascendental instancia.

Con esta nueva marca, el jugador franquicia de San Antonio arrebata el récord que ostentaba la estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, quien en 2020 lideró a su equipo en ambos departamentos estadísticos al disputar las Finales del Este con 22 años, pero con una diferencia de meses que sitúa al francés en la cúspide de la precocidad histórica.

La evolución del récord refleja el cambio generacional de la liga:

Jayson Tatum (2020): Lideró a los Boston Celtics en PPG y RPG al jugar el primer partido de las Finales del Este, fijando un estándar de madurez tempranera.

Victor Wembanyama (2026): Supera la marca cronológica de Tatum, asumiendo la carga absoluta del ataque y la defensa de San Antonio en el escenario más exigente de su joven carrera.

El eje absoluto de San Antonio

Llegar al primer juego de las Finales de Conferencia requiere un esfuerzo colectivo, pero afrontarlo cargando con el peso ofensivo y el control de los tableros de manera simultánea es una responsabilidad reservada para leyendas. Wembanyama no solo ha sido el ancla defensiva en la pintura, sino también la primera opción de tiro de unos Spurs que compiten en la élite gracias al nivel superlativo de su estrella.

Con las Finales de Conferencia ya en marcha, Wembanyama sigue demostrando que las reglas del tiempo y la experiencia no aplican para los elegidos.