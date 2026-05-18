NBA: Estos son los partidos para la jornada de este lunes 18 de mayo

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La jornada de Postemporada de este lunes 18 de mayo en la NBA tiene como gran atractivo el inicio de las Finales de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder. El primer duelo de la serie se disputará en el Paycom Center de Oklahoma City, con dos de los proyectos más explosivos de la liga luchando por un boleto a las Finales de la NBA.

Por el lado de San Antonio, todas las miradas estarán puestas en Victor Wembanyama, quien ha sido la gran figura de los Spurs durante los Playoffs. El equipo texano viene de eliminar a Minnesota en seis partidos, mostrando carácter y profundidad. Además, durante la temporada regular logró dominar la serie particular ante Oklahoma, ganando cuatro de cinco enfrentamientos, algo que podría influir en la confianza del grupo.

En el otro lado aparece el vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander, líder absoluto del Thunder y pieza central del campeón defensor. El canadiense llega en uno de los mejores momentos de su carrera, comandando a un Oklahoma City que terminó con el mejor récord de la liga y que ahora busca imponer su defensa y experiencia en casa para tomar ventaja en una serie que muchos consideran una final adelantada.

Juegos para hoy en la NBA: 18 DE MAYO