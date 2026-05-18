Los Cleveland Cavaliers tienen una exhibición colectiva inédita en 21 años

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La victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Detroit Pistons por 125-94 en las Semifinales de Conferencia no solo sirvió para inclinar la balanza en la postemporada, sino que además dejó una huella imborrable en los libros de récords de la NBA. El encuentro escenificó una anomalía estadística colectiva que el baloncesto norteamericano no presenciaba desde hacía más de dos décadas.

El dominio de los Cavaliers se cimentó sobre un ataque perfectamente balanceado. Cuatro integrantes del equipo de Ohio asumieron el liderazgo anotador de forma equitativa, logrando registrar, cada uno de ellos, al menos 20 puntos en su cuenta personal. Donovan Mitchell lideró la carga con 26 unidades, escoltado por el tirador Sam Merrill, quien emergió desde el banquillo con 23 puntos gracias a sus cinco triples. En la pintura, Jarrett Allen aportó 23 tantos más, mientras que Evan Mobley redondeó la hazaña colectiva sumando otros 21 puntos a la causa.

La contraparte de esta explosión ofensiva fue el colapso absoluto de los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena. Ninguno de los jugadores locales logró descifrar el entramado defensivo propuesto por los visitantes, a tal punto que el máximo anotador de los de Michigan fue el novato Daniss Jenkins con apenas 17 puntos, seguido por Cade Cunningham con 13. Nadie en las filas de los Pistons fue capaz de alcanzar la barrera de las 18 unidades.

Un hito histórico en la NBA

La combinación de estas dos circunstancias (cuatro jugadores con 20 o más puntos en un equipo y ninguno con 18 o más en el rival) transformó el partido en un suceso histórico. Según las bases de datos de la liga, este es apenas el segundo partido en toda la historia de los playoffs de la NBA que registra esta exacta distribución anotadora.

Para encontrar el único precedente, es necesario remontarse 21 años atrás: al tercer partido de la primera ronda de los playoffs de 2005 entre los Washington Wizards y los Chicago Bulls. Desde aquella lejana serie, la liga ha visto disputarse miles de encuentros de postemporada, pero ninguno había repetido una disparidad colectiva tan marcada.

Con este triunfo histórico, Cleveland no solo reescribe las estadísticas, sino que envía un mensaje contundente de cara a sus aspiraciones al campeonato, demostrando que su arsenal no depende de una sola estrella, sino de un bloque coral capaz de desarmar por completo a cualquier rival.