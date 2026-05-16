NBA: Los Spurs aplastan a los Timberwolves y avanzan a las finales de la Conferencia Oeste

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Los San Antonio Spurs sellaron su boleto a la siguiente ronda con una exhibición categórica. Guiados por una actuación estelar de su dupla de bases, los Spurs arrollaron 139-109 a los Minnesota Timberwolves el viernes por la noche, asegurando la serie de playoffs en seis compromisos.

La gran figura de la noche fue Stephon Castle, quien firmó un doble-doble descomunal de 32 puntos y 11 rebotes. A su lado, el experimentado De'Aaron Fox manejó los hilos del encuentro al aportar 21 unidades y repartir 9 asistencias, mientras que el novato Dylan Harper brindó una chispa vital desde el banquillo con 15 tantos.

Con este triunfo, San Antonio se cita con el vigente campeón de la NBA, el Oklahoma City Thunder, en el primer juego de las finales de la Conferencia Oeste este próximo lunes. Cabe destacar que el Thunder llega descansado tras barrer de forma invicta sus dos series previas.

El factor Wembanyama y el bombardeo perimetral

Victor Wembanyama venía de una sólida reivindicación en el quinto partido, donde registró 27 puntos y 17 rebotes tras su sorpresiva expulsión en el cuarto juego. Para este sexto duelo, la defensa de los Timberwolves se enfocó plenamente en frenarlo, limitándolo a unos discretos 19 puntos en 27 minutos sobre la duela. Sin embargo, el impacto del gigante de 2,24 metros fue demoledor en el costado defensivo, alterando tiros en la pintura y corriendo la cancha en transición de manera constante.

La excesiva atención que Minnesota le prestó a Wembanyama le costó caro. Los bases de los Spurs castigaron los espacios con una precisión quirúrgica en el perímetro. Castle estuvo intratable al encestar sus primeros cinco intentos de larga distancia y terminar con un efectivo 11 de 16 en tiros de campo.

Fox firmó un perfecto 3 de 3 en triples, mientras que Julian Champagnie se unió a la fiesta con cuatro canastas de tres puntos, acumulando 18 unidades en su cuenta personal. A lo largo de la serie, San Antonio demostró una superioridad total al superar a los Wolves por un diferencial combinado de 97 puntos.

Impotencia en Minnesota y otra dolorosa despedida

Por el lado de los Timberwolves, Anthony Edwards lideró el ataque con 24 puntos, aunque sufrió ante la asfixiante defensa rival al registrar un incómodo 9 de 26 en sus tiros de campo. El banquillo de Minnesota intentó rescatar el partido gracias a los esfuerzos de Terrence Shannon (21 puntos) y Naz Reid (18 puntos), pero el equipo terminó hundiéndose ante el implacable esquema de cambios defensivos de los Spurs.

La noche fue especialmente gris para Julius Randle, quien apenas pudo aportar 3 unidades tras encestar solo uno de sus ocho lanzamientos.

Para la fanaticada de Minnesota, este colapso en un partido de eliminación directa dejó un sabor amargo bastante conocido, empañando una era reciente que ha sido sumamente exitosa para la franquicia.

El año pasado, los Wolves ya habían sufrido un destino similar al irse al descanso perdiendo por 33 puntos en el quinto juego de las finales de conferencia ante Oklahoma City. Dos años atrás, en las finales de la Conferencia Oeste de 2024, la historia fue idéntica frente a los Dallas Mavericks, despidiéndose con una desventaja de 29 puntos en la primera mitad del juego definitivo.