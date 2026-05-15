James Harden impone este récord en los Playoff de la NBA

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El debate sobre el legado de James Harden en la postemporada suele estar lleno de matices, pero hay momentos en que los números fríos y contundentes silencian cualquier discusión. Estamos ante uno de esos momentos. En una exhibición de ofensiva total, Harden se ha convertido en el jugador más determinante en registrar una tarjeta estadística histórica: más de 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en un tramo selecto de partidos de Playoffs.

Si bien la NBA ha visto a grandes directores de orquesta y a anotadores implacables, la capacidad de Harden para hacer ambas cosas a un nivel tan masivo y en el escenario de máxima presión es lo que eleva esta hazaña a la categoría de mítica. No es solo acumular números; es generar juego, dominar los tableros desde la posición de base y cargar con el peso ofensivo de su franquicia.

Para poner en perspectiva la magnitud de lo conseguido por el base, analicemos los tres pilares de su histórica racha:

Anotación (+200 puntos): Desafiando a las defensas más físicas y a los ajustes tácticos de los entrenadores rivales, su capacidad para castigar desde la línea de tres puntos y generar faltas sigue siendo de élite mundial.

Visión de juego (+50 asistencias): Harden no solo anota, sino que dicta el ritmo del partido. Cada doble marca que recibe se traduce de inmediato en un tiro abierto para sus compañeros.

Presencia en la pintura (+50 rebotes): Quizás el dato más infravalorado. Su fuerza física le permite asegurar segundas oportunidades y desatar el contraataque de inmediato.

¿El mejor de todos en esta categoría?

La historia de los Playoffs cuenta con leyendas polifacéticas como Magic Johnson, LeBron James o Russell Westbrook, pero la eficiencia y el volumen con el que Harden ha alcanzado estos hitos en un espacio tan corto de partidos lo colocan en una conversación propia.

Con esta hazaña, Harden no solo asegura su lugar en los libros de récords, sino que envía un mensaje contundente a toda la liga: cuando "La Barba" está encendida, no hay plan defensivo en el planeta capaz de contenerla. La postemporada sigue su curso, pero el listón histórico ya ha sido colocado en lo más alto.