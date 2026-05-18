El extravagante y millonario regalo de Shai Gilgeous-Alexander a la plantilla del Thunder

Suscríbete a nuestros canales

Consolidarse como el Jugador Más Valioso de la NBA por segundo año consecutivo es una hazaña que merece una celebración a la altura. Sin embargo, Shai Gilgeous-Alexander ha preferido desviar los focos de su brillo individual para compartirlos con quienes hacen posible su magia en la duela. En un gesto que ya le da la vuelta al mundo del deporte y los negocios, la superestrella del Oklahoma City Thunder ha obsequiado a cada uno de sus compañeros de equipo un lote de regalos digno de la realeza del baloncesto.

El líder del Thunder, conocido tanto por su elegancia dentro de la cancha como por ser uno de los máximos referentes de la moda en los túneles de la NBA, diseñó un set personalizado que combina alta relojería, tecnología de última generación, piezas de alta costura y detalles para el estilo de vida diario.

El millonario botín entregado en el vestuario incluye:

Alta relojería suiza: La joya de la corona del obsequio es un reloj de la prestigiosa firma Audemars Piguet , una pieza de colección valorada individualmente en 200.000 dólares .

Moda de vanguardia: Fiel a su estilo, SGA incluyó elegantes gabardinas de diseñador para cada miembro del roster.

Tecnología premium: Cada jugador recibió el último dispositivo móvil del mercado, un iPhone 17 Pro Max .

Estilo de vida y deporte: El paquete se complementó con fragancias de alta perfumería y una bolsa de golf personalizada para los ratos de ocio de la plantilla.

Entretenimiento sin anuncios: Como detalle final y curioso para los viajes en carretera, el base cubrió el costo de cuentas de Spotify Premium de forma totalmente gratuita.

Una inversión en la química de equipo

Considerando los contratos de las quince plazas estándar de la plantilla, además de los acuerdos de doble vía (two-way contracts), la inversión total de Gilgeous-Alexander en estos presentes supera con creces los 3 millones de dólares.

Este tipo de agasajos no es del todo ajeno en el deporte estadounidense, donde figuras de la NFL suelen regalar artículos suntuosos a sus líneas ofensivas en Navidad. No obstante, en el ecosistema de la NBA, la magnitud del detalle de Shai marca un precedente absoluto en cuanto a generosidad y cohesión grupal en plena ebullición de los playoffs.

"El MVP es un premio individual, pero nadie lo gana solo", parece haber sido el mensaje silencioso del canadiense. Mientras el Oklahoma City Thunder continúa su camino en las eliminatorias, queda claro que sus soldados irán a la batalla no solo motivados por la gloria del anillo, sino con una muñeca izquierda bastante más pesada y brillante.