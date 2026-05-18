NBA: Cleveland da el batacazo ante Detroit y se mete en las finales de Conferencia

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Cavaliers finalizaron la tarea este domingo tras vencer a unos favoritos Detroit Pistons en el séptimo juego de la serie para avanzar a las finales de conferencia, la primera a la que avanzan desde el año 2028.

Aunque James Harden no estuvo cerca de su máximo nivel, Donovan Mitchell volvió a crecerse en el tabloncillo para liderar la contundente victoria de 125-94 de su equipo.

Resumen:

Desde las primeras de cambio, los Cavaliers marcaron terreno con una ofensiva indetenible, con la cual consiguieron anotar más de 30 unidades en los tres primeros cuartos.

Por su parte, el equipo de Detroit anotó 26 puntos en el tercer cuarto, lo que significó su mayor cantidad; no obstante, eso fue lo que anotó Cleveland en el último periodo, marcando ese como su peor registro de la noche, y allí está clara la autoridad con la que disputó este compromiso la novena de Cavaliers.

¿Quién será el rival de Cleveland en las finales del Este?

Con ese avance a la gran final por primera vez desde 2018, ahora el quinteto de Cleveland debe medirse a New York Knicks, quienes quedaron en el tercer lugar en la ronda regular, un juego por encima de Cavaliers, y vienen de dejar en el camino a Philadelphia Sixers con una barrida.

El primer choque de esa llave se disputará en martes, 19 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. (hora venezolana).