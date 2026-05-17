Las Finales del Oeste reviven una exigencia estadística no vista desde la era de Michael Jordan

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Las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA están listas para coronar al rey del lado salvaje de la liga, pero más allá del boleto a las Finales, la serie en sí misma ya ha entrado en los libros de historia del deporte ráfaga. El enfrentamiento entre los Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio representa la colisión de los dos proyectos más dominantes de la Conferencia en el siglo XXI.

Los Thunder asaltaron la temporada regular comandando las acciones con un registro impresionante de 64 victorias, mientras que los Spurs de San Antonio le pisaron los talones de manera implacable hasta sellar su boleto con 62 triunfos.

El emparejamiento de estas dos potencias marca un hito estadístico absoluto: esta será la primera serie de postemporada que enfrente a dos equipos con al menos 62 victorias en la temporada regular desde las míticas Finales de la NBA de 1998, cuando los Chicago Bulls de Michael Jordan y los Utah Jazz de Karl Malone se vieron las caras por el campeonato mundial.

Un vacío de 28 años rellenado por la excelencia

Que hayan tenido que pasar casi tres décadas para volver a presenciar una serie de este calibre demuestra lo extremadamente complejo que es ganar más de 60 partidos en una fase regular y, al mismo tiempo, coincidir en la ruta de los playoffs. En el baloncesto moderno, marcado por el descanso selectivo de jugadores (load management) y una paridad competitiva feroz, alcanzar estas cifras de manera simultánea es una anomalía de pura excelencia.

El búnker de Oklahoma City: Con sus 64 victorias, los Thunder ratifican que su reconstrucción ha culminado con un éxito arrollador, apoyados en una ofensiva de ritmo vertiginoso y una eficiencia colectiva de élite.

La dinastía renovada de San Antonio: Las 62 victorias de los de Texas confirman el regreso de la organización a sus estándares históricos de postemporada, guiados por un sistema disciplinado y figuras generacionales que han madurado antes de lo previsto.

El fantasma de las Finales del 98

La última vez que el planeta baloncesto vio algo similar, el mundo se detuvo para presenciar el "Último Baile" de los Bulls en 1998 (ambos equipos con 62 victorias en aquella campaña regular). El listón histórico está colocado en lo más alto.

A diferencia de aquel choque que definió un anillo de campeonato, esta vez la carnicería estadística ocurrirá una ronda antes, garantizando que el finalista que emerja del Oeste lo hará tras haber sobrevivido a una de las series más exigentes, desgastantes y perfectas que la NBA puede ofrecer en la era moderna. El Oeste está en llamas y la historia espera al vencedor.