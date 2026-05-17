El reinado indiscutible de SGA: se alza por segundo año consecutivo con el MVP

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Ganar un premio al Jugador Más Valioso de la NBA consagra una carrera; ganarlo de forma consecutiva te introduce directamente en el Olimpo del baloncesto. Shai Gilgeous-Alexander ha retenido la corona como el monarca absoluto de la liga de manera inapelable.

Los datos históricos validados por ESPN Research confirman que lo hecho por la estrella de los Thunder de Oklahoma City no es solo una gran campaña, sino una de las páginas más eficientes y dominantes jamás escritas en las Grandes Ligas de la canasta.

El líder de un búnker a prueba de lesiones

El mérito colectivo eleva exponencialmente su logro individual. Bajo la batuta de Gilgeous-Alexander, los Thunder aseguraron el sembrado número 1 de la Conferencia Oeste y firmaron el mejor registro de toda la NBA con 64 victorias. Lo asombroso de esta marca es que la alcanzaron a pesar de ser el tercer equipo que más partidos acumuló perdidos por parte de sus jugadores debido a lesiones. En medio de la tormenta médica, SGA fue la constante inamovible que sostuvo las aspiraciones de campeonato de su organización.

Con este galardón, se convierte en el primer jugador en hilar MVP consecutivos desde que Nikola Jokić lo hiciera en las temporadas 2020-21 y 2021-22, y es el primer base/escolta en lograr el back-to-back desde la mítica era de Stephen Curry en las campañas 2014-15 y 2015-16.

Eficiencia inédita: Rompiendo el molde de los bases

Históricamente, los bases perimetrales han sacrificado porcentaje de acierto en tiros de campo a cambio del volumen de anotación. Gilgeous-Alexander destruyó esa premisa esta temporada al transformarse en el primer guardia en toda la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos por partido con un 55% de efectividad en sus lanzamientos.

Su consistencia a largo plazo también ha alcanzado niveles de leyenda. Al enlazar otra campaña de calibre superlativo, se unió nada menos que a Michael Jordan como los únicos dos jugadores en la historia de la liga capaces de promediar 30 puntos, 5 asistencias y un 50% de tiros de campo durante cuatro temporadas consecutivas.

La constancia de los mitos y el impacto real

Si algo definió el año del canadiense fue la imposibilidad de apagar su ofensiva. Shai no anotó menos de 20 puntos en un solo partido en toda la temporada. Al firmar este despliegue de regularidad en cada una de sus presentaciones, se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia del juego en registrar más de 20 unidades en todos los encuentros de un calendario completo, emulando lo hecho por los miembros del Salón de la Fama Wilt Chamberlain (1961-62, 1963-64) y Elgin Baylor (1961-62).

Finalmente, el impacto analítico revalida su dominio en pista. Gilgeous-Alexander cerró la campaña con un +788 en el diferencial de puntos en cancha (Plus/Minus), superando por más de 100 puntos a su más cercano perseguidor, el pívot de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (+682).

Shai Gilgeous-Alexander ya no es el futuro de la NBA; es un presente dorado que viaja a ritmo de récords históricos.