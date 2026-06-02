Este jugador ya es campeón antes de iniciar las Finales de la NBA: la increíble razón

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Las Finales de la NBA de la temporada 2025-26 arrancarán esté miércoles 3 de junio entre New York Knicks y San Antonio Spurs, revalidando aquellos enfrentamientos en la serie por el título de 1999 que terminó en cinco partidos a favor de la franquicia tejana.

Para el venidero cruce hay un caso particular que pasará por debajo de la mesa. El ala-pívot Jeremy Sochan se encuentra en una situación poco común de cara a la pelea por la corona. Independientemente de quién se proclame campeón entre los neoyorquinos o el equipo de la Conferencia Oeste, el jugador tiene garantizada la posibilidad de recibir un anillo de campeón gracias a su paso por ambas franquicias durante la misma temporada.

Jeremy Sochan será campeón de la NBA

Sochan comenzó la campaña con los Spurs, organización con la que disputó parte del calendario antes de ser colocado en waivers a mitad de temporada. Posteriormente, el jugador encontró una nueva oportunidad en Nueva York, donde fue incorporado al roster y terminó formando parte del equipo que alcanzó las Finales de la NBA.

Debido a esa particular trayectoria, si los Knicks se coronan campeones, Sochan recibiría automáticamente un anillo como integrante activo de la plantilla. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea reconocido por San Antonio si los Spurs terminan levantando el trofeo, ya que es habitual que las franquicias premien con anillos a jugadores que contribuyeron al equipo durante el transcurso de la temporada, aunque ya no formen parte del plantel.

No obstante, la NBA no obliga a los equipos a entregar anillos a exjugadores. La decisión queda en manos de cada organización. En caso de que los Spurs decidan ofrecerle esa distinción, Sochan tendría la libertad de aceptarla o rechazarla. De una forma u otra, el alero vive una circunstancia excepcional que podría convertirlo en uno de los grandes curiosos protagonistas de estas Finales.