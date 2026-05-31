Dylan Harper emula a Tatum y Mitchell con una postemporada increíble

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La postemporada de la NBA suele ser un territorio hostil para los jugadores de primer año. La intensidad física aumenta, los esquemas defensivos se vuelven milimétricos y el margen de error se reduce a cero. Sin embargo, para Dylan Harper, el escenario más exigente del baloncesto mundial ha sido el lienzo perfecto para pintar una de las actuaciones de novato más completas de los últimos años.

A falta de concluir las series definitivas, los registros oficiales confirman que Harper ha alcanzado la doble barrera de los 15 tiros de tres puntos anotados y los 15 robos de balón en lo que va de playoffs.

Se trata de una anomalía estadística para un rookie: nadie había logrado combinar semejante volumen de puntería exterior con esa agresividad e instinto en la línea de pase desde hace casi una década.

Un club extremadamente selecto

La última vez que la liga fue testigo de un impacto semejante por parte de un debutante fue en los recordados playoffs de 2018. En aquella ocasión, dos futuros All-Stars asaltaron la liga de forma simultánea: Jayson Tatum, liderando la ofensiva de los Boston Celtics hasta las Finales de Conferencia, y Donovan Mitchell, destrozando defensas con los Utah Jazz. Ambos consiguieron superar la mítica barrera de los 15 triples y 15 robos en su año de estreno.

Tuvieron que pasar ocho años para que un novato repitiera la hazaña, un honor que ahora le pertenece a Dylan Harper en esta postemporada de 2026. Que el nombre del joven base aparezca hoy vinculado al de estas dos superestrellas de la liga no es una coincidencia, sino el reflejo de un jugador con un techo competitivo altísimo.

Madurez a ambos lados de la cancha

Lo que verdaderamente entusiasma a los analistas es la naturaleza "bidireccional" del juego de Harper. Muchos novatos logran aportar en ataque gracias a rachas de tiro, mientras que otros se ganan los minutos exclusivamente destruyendo el juego rival atrás. Harper ha hecho ambas cosas al más alto nivel:

Peligro perimetral: Sus más de 15 triples han obligado a las defensas contrarias a abrir la cancha, castigando los espacios y aliviando la presión sobre las estrellas veteranas del equipo.

Instinto defensivo: Sus más de 15 robos demuestran una lectura táctica impropia de su edad, transformando pérdidas del rival en letales transiciones ofensivas.

Con esta actuación, Harper no solo valida las altas expectativas que recaían sobre él al inicio de la temporada, sino que presenta sus credenciales como uno de los proyectos llamados a dominar la liga en los próximos años. El camino en la postemporada continúa, pero el novato ya ha dejado claro que la presión de los playoffs le sienta de maravilla.