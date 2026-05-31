¡Apunta en el calendario!: Horarios oficiales de las Finales de la NBA 2026

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La cuenta regresiva ha terminado. El evento cumbre del baloncesto mundial ya tiene fechas y horas definidas. Los amantes del deporte de las canastas deberán preparar sus agendas para presenciar una serie histórica que promete emociones de principio a fin.

Todos los encuentros de las Finales de la NBA se disputarán a las 8:30 p.m. (hora de Venezuela). Al jugarse en horario nocturno en los Estados Unidos, los partidos se mantendrán dentro del mismo día de inicio, evitando la confusión de la madrugada del día siguiente.

A continuación, el cronograma completo de las Finales de la NBA de este año:

Juego 1: Miércoles 3 de junio , 8:30 p.m. (En San Antonio)

Juego 2: Viernes 5 de junio , 8:30 p.m. (En San Antonio)

Juego 3: Lunes 8 de junio , 8:30 p.m. (En Nueva York)

Juego 4: Miércoles 10 de junio , 8:30 p.m. (En Nueva York)

Juego 5 : * Sábado 13 de junio , 8:30 p.m. (En San Antonio)

Juego 6 : * Martes 16 de junio , 8:30 p.m. (En Nueva York)

Juego 7:* Viernes 19 de junio, 8:30 p.m. (En San Antonio)

*De ser necesario.

Consideraciones para la fanaticada

El formato de la serie se mantiene bajo el tradicional sistema 2-2-1-1-1, otorgándole la ventaja de localía a los San Antonio Spurs por su récord en la temporada regular. Esto significa que si la paridad de la liga obliga a extender la serie hasta las últimas consecuencias, el campeón absoluto se definirá en Texas el viernes 19 de junio.

Las transmisiones televisivas y vía streaming comenzarán de manera habitual unos 15 o 30 minutos antes del salto entre dos, por lo que se recomienda sintonizar temprano para no perderse los análisis previos de una de las Finales más esperadas de los últimos tiempos.