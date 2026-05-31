La locura de las Finales de la NBA dispara las entradas hasta los 5,200 dólares

Suscríbete a nuestros canales

El campeonato de la NBA no solo se jugará a máxima intensidad sobre la duela; las billeteras de los aficionados también sufrirán una presión sin precedentes. El emparejamiento de las Finales de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks ha generado una demanda tan colosal que los precios de entrada base han roto la barrera de lo cotidiano, convirtiendo la serie en uno de los eventos deportivos más caros de la década.

De acuerdo con un reporte publicado por la prestigiosa plataforma de venta de boletos TickPick, el precio mínimo para ingresar a cualquiera de los siete partidos supera cómodamente los 2,000 dólares. Sin embargo, la verdadera brecha económica se hace evidente al comparar las sedes de ambos finalistas.

Nueva York impone su ley en el mercado

Aunque San Antonio cuenta con el factor de localía y la efervescencia de su fanaticada, el Madison Square Garden de Nueva York ha pulverizado las proyecciones financieras. El regreso de los Knicks a la serie definitiva ha convertido cada asiento en un artículo de absoluto lujo.

Para el Juego 1 en el Frost Bank Center de San Antonio, el boleto más económico disponible se ubica en 2,021 dólares. Para el Juego 2, la cifra sube ligeramente a 2,447 dólares. No obstante, el traslado de la serie a la "Gran Manzana" para el Juego 3 dispara el precio de entrada base a la impactante cifra de 4,201 dólares, casi el doble de lo registrado en Texas.

La tendencia se mantiene a lo largo de toda la serie: el Juego 4 en Nueva York se cotiza como mínimo en 3,788 dólares, mientras que un eventual Juego 5 de regreso en San Antonio baja a los 3,070 dólares. La cúspide de este fenómeno financiero llega con el potencial Juego 6 en el Madison Square Garden, donde la entrada más barata cuesta la astronómica cifra de 5,244 dólares. De requerirse un definitivo Juego 7 en territorio de los Spurs, el boleto base se fija en 3,890 dólares.

El factor "Knicks" y el impacto deportivo

Los analistas del mercado secundario de entradas atribuyen este fenómeno a dos factores principales: el poder adquisitivo del mercado de Nueva York y la sequía de campeonatos de la franquicia, combinada con la enorme expectativa de ver el choque generacional ante el dominante proyecto de San Antonio.

Con estos montos, las Finales de 2026 no solo prometen quedar grabadas en la historia por lo que suceda con el balón, sino también por establecer un nuevo estándar de exclusividad en los espectáculos deportivos a nivel mundial. Queda claro que presenciar la coronación del nuevo monarca de la NBA en vivo será un privilegio reservado para muy pocos.