Tensión en las Finales: incidentes con fanáticos marcan el triunfo de los Knicks

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La NBA ha iniciado una investigación sobre dos espectadores ubicados en primera fila durante el primer partido de las Finales. Este encuentro, disputado el miércoles, culminó con la victoria de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs. De acuerdo con la información revelada por Chris Haynes para Prime Video, el altercado se centró en Jalen Brunson.

Los aficionados habrían lanzado insultos y comentarios obscenos, acusando constantemente al base de fingir faltas. La tensión se hizo evidente en los últimos minutos del partido, cuando el jugador intercambió palabras cerca de la mesa de anotadores. Al escuchar el pitido final, el tres veces All-Star se dirigió directamente al árbitro principal, Scott Foster.

Todo indica que el jugador buscaba reportar de inmediato el hostigamiento que estaba recibiendo desde la grada. Posteriormente, sus propios compañeros tuvieron que intervenir para alejarlo mientras él continuaba respondiendo a los provocadores.

Invasión de cancha y sanciones severas

Lamentablemente, este no fue el único episodio que empañó el comportamiento del público durante el último cuarto. El jueves, la liga emitió un comunicado anunciando la suspensión de por vida para dos personas ajenas al altercado anterior.

Una de estas severas sanciones se aplicó a un individuo que burló la seguridad y saltó a la pista. Su intención era tomarse una fotografía en medio del juego con la joven estrella de los Spurs, Victor Wembanyama.

Autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar revelaron al San Antonio Express-News que el invasor es un menor de edad. Además, confirmaron que el joven no reside en la ciudad de San Antonio.

El desempeño de Brunson pese a los contratiempos

A pesar del ambiente hostil y de un susto físico inicial, Brunson tuvo un debut espectacular en las Finales. El jugador lideró la ofensiva de Nueva York registrando 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

Su gran noche pareció peligrar a falta de dos minutos para el cierre del primer cuarto debido a un accidente. El alero Harrison Barnes cayó sobre la pierna derecha del base tras sufrir una colisión previa con Landry Shamet.

Este fuerte choque obligó a Brunson a retirarse prematuramente a los vestuarios para ser evaluado por el cuerpo médico. Afortunadamente para los Knicks, su estrella logró superar el dolor y regresó a la duela a los ocho minutos del segundo periodo.