Convicción sobre millones: Victor Wembanyama veta a las marcas de refresco "para no matar a los niños"

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En la era moderna del deporte global, los atletas de élite suelen convertirse en vallas publicitarias ambulantes. Las marcas de comida rápida, snacks y bebidas azucaradas históricamente han desembolsado sumas astronómicas para asociar sus productos a las figuras de la NBA. Sin embargo, el fenómeno francés Victor Wembanyama ha decidido romper el molde de la industria con una postura ética tan imponente como su estatura.

El agente del jugador, Bouna Ndiaye, reveló detalles inéditos sobre la estricta estrategia de patrocinios que maneja el entorno del pívot de los San Antonio Spurs. A pesar de recibir ofertas que superan las siete cifras, la respuesta del círculo de "Wemby" hacia las principales corporaciones de bebidas carbonatadas ha sido un "no" rotundo y definitivo.

Las razones, lejos de responder a tecnicismos contractuales, se basan en una profunda responsabilidad social. Ndiaye fue tajante al explicar la mentalidad de su representado:

"Todos lo quieren, pero Victor nunca venderá refrescos. Porque no quiere matar a los niños"

Wembanyama, quien viene de coronar una temporada consagratoria en la NBA liderando a los Spurs en las finales de conferencia y estableciéndose como el ancla defensiva más dominante del planeta, se ha convertido en el objeto de deseo número uno del marketing deportivo. Se estima que el impacto de su marca personal podría generar cientos de millones de dólares solo en acuerdos comerciales a lo largo de su carrera.

No obstante, el pívot ha optado por un enfoque hiperselectivo. En lugar de acumular cheques masivos de corporaciones de consumo masivo nocivo, su portafolio se ha centrado en marcas de alta gama, tecnología y empresas alineadas con el alto rendimiento físico, el cuidado de la salud y el estilo de vida saludable.

Un espejo en la élite del deporte

Esta filosofía de Wembanyama recuerda de inmediato a otros episodios icónicos del deporte mundial, como el recordado gesto del futbolista de élite Cristiano Ronaldo, quien durante una rueda de prensa de la Eurocopa apartó dos botellas de una famosa marca de refresco de cola para instar al público a "beber agua".

La diferencia radica en que el pívot de los Spurs está cortando el lazo de raíz antes de que los contratos lleguen a firmarse, sentando un precedente inédito para un atleta de tan solo 22 años que apenas empieza a edificar su legado financiero.

La obesidad infantil y las enfermedades metabólicas derivadas del consumo de azúcar en exceso representan una de las crisis de salud pública más severas en los Estados Unidos y el mundo. Al negarse a ser la cara de estas bebidas, Wembanyama sacrifica un beneficio económico inmediato en pos de enviar un mensaje de concientización a los millones de jóvenes que lo idolatran y siguen cada uno de sus pasos en la duela.