NBA: Comisionado Adam Silver anticipa el cierre de la investigación contra los Clippers

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El comisionado de la NBA, Adam Silver, dio a conocer que la investigación contra Los Angeles Clippers por posible violación y elusión del límite salarial de la liga se encuentra en su fase final. Durante una conferencia de prensa previa al inicio de las Finales, el ejecutivo detalló el estado del proceso y enfatizó la necesidad de obtener respuestas concretas pronto.

"La investigación ha sido liderada por un bufete de abogados independiente de la NBA", explicó el comisionado. Aunque la liga financia la investigación, Silver aseguró que los encargados operan con total autonomía respecto a su oficina.

La necesidad de un cierre definitivo

Silver fue contundente sobre los tiempos que está tomando el proceso judicial y administrativo. "No podemos investigar eternamente; en algún momento hay que concluir. Pero lo más importante es hacerlo bien", recalcó a los medios.

El comisionado considera que el bufete ya se encuentra en una etapa muy avanzada tras realizar múltiples entrevistas. Destacó que los investigadores entienden la urgencia de presentar un dictamen final para evitar que la situación se alargue indefinidamente.

"Estamos cerca del punto en el que debemos cerrar este capítulo", sentenció Silver en su intervención. Argumentó que tanto los Clippers como los otros 29 equipos necesitan claridad sobre las condiciones en las que van a operar.

El origen de las sospechas

El prestigioso bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz inició estas pesquisas en septiembre del año pasado. Su objetivo principal es determinar si Steve Ballmer, propietario del equipo, trianguló dinero indebido hacia su estrella, Kawhi Leonard.

La sospecha central es que la franquicia evadió el tope salarial mediante un acuerdo publicitario encubierto. Este polémico contrato, valorado en 28 millones de dólares, involucró directamente a la empresa medioambiental conocida como Aspiration.

Cabe destacar que el exitoso podcast Pablo Torre Finds Out fue clave para destapar esta trama. Su profundo reportaje de investigación sobre el equipo angelino fue galardonado con un codiciado premio Pulitzer el pasado mes de mayo.

Fraude, bancarrota y posturas oficiales

La controversia escaló dramáticamente esta semana tras la dura condena a Joseph Sanberg, cofundador de Aspiration. El empresario recibió una sentencia de 14 años de prisión federal tras declararse culpable por el delito de fraude electrónico.

Sumado a este golpe judicial, la compañía medioambiental se declaró recientemente en completa bancarrota. Según diversos reportes financieros, Steve Ballmer había invertido cerca de 60 millones de dólares en la empresa cuando aún operaba.

A pesar de las acusaciones, tanto Ballmer como Leonard han negado categóricamente haber cometido cualquier irregularidad. En 2022, el jugador firmó una lucrativa extensión con los Clippers por cuatro años y 176,3 millones de dólares.