La NBA y FIBA pisan el acelerador: la nueva liga europea llegará en 2027

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El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la creación de una nueva liga independiente en Europa avanza con paso firme. Previo al inicio de las Finales, aseguró que el ambicioso proyecto cumplirá con los plazos establecidos para debutar en la temporada 2027-2028.

Alianza estratégica con la FIBA

Esta iniciativa, gestada en estrecha colaboración con la FIBA, busca capitalizar el auge histórico del baloncesto en el viejo continente. "Vamos según lo previsto y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad", declaró Silver ante los medios de comunicación.

El proceso de selección de los nuevos equipos se encuentra en una etapa crítica. Las ofertas finales para adquirir las franquicias europeas deben presentarse a finales de este mes de junio, pues la liga espera otorgar oficialmente estas plazas durante el otoño.

El "Efecto Wembanyama" y las sedes europeas

El interés sin precedentes por esta liga coincide con el impacto del francés Victor Wembanyama, estrella de los Spurs y reciente Jugador Defensivo del Año. Su histórica participación en las Finales ha desatado un furor absoluto por la NBA en su país natal y en toda Europa.

Visualizando el futuro de la competición, ciudades como París y Manchester se perfilan como sedes principales. Como preámbulo, San Antonio disputará dos juegos oficiales en estas metrópolis durante enero, tras el rotundo éxito de taquilla vivido el año pasado en la capital francesa.

El panorama de la expansión nacional

A pesar de que la atención mediática se centró en el salto a Europa, Silver también abordó los planes de expansión dentro de los Estados Unidos. Confirmó que las conversaciones para establecer franquicias en Seattle y Las Vegas continúan activas con diversos grupos inversores.

No obstante, el comisionado fue claro al señalar que aún no hay un calendario definitivo para la expansión nacional. Aseguró que la junta directiva analizará cuidadosamente todas las opciones y tomará una decisión final antes de que concluya el año 2026.