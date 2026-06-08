Mamdani anuncia a Bryant Park como sede alternativa para ver las Finales de la NBA esta noche

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En un giro de último minuto que combina la pasión por el baloncesto con la compleja logística de la seguridad presidencial, el alcalde Zohran Mamdani anunció hoy que Bryant Park servirá como sede oficial y adicional para el watch party del Juego 3 de las Finales de la NBA esta noche.

La decisión de la alcaldía busca rescatar la experiencia comunitaria de los aficionados de los New York Knicks, luego de que los planes originales sufrieran una interrupción drástica por motivos ajenos al deporte.

Seguridad presidencial desplaza el evento del MSG

Originalmente, miles de fanáticos neoyorquinos se prepararían para abarrotar los alrededores del Madison Square Garden (MSG) en una masiva fiesta pública para apoyar a su equipo. Sin embargo, ese evento fue cancelado abruptamente debido a las estrictas exigencias de seguridad que rodean la esperada asistencia del presidente Donald Trump al icónico recinto.

Ante la imposibilidad de garantizar el flujo masivo de aficionados en un perímetro bajo estricto control del Servicio Secreto, la ciudad se vio obligada a buscar una alternativa inmediata.

Bryant Park: El nuevo epicentro de la fiebre de los Knicks

Con el reloj en contra, la administración municipal coordinó la apertura de Bryant Park, ubicado en el corazón de Manhattan, para absorber a la marea de seguidores que quedó desplazada. El parque se equipará con pantallas gigantes y sistemas de sonido para replicar la atmósfera eléctrica que se esperaba a las afueras del MSG.

Se recomienda a los asistentes llegar temprano, ya que se espera que el parque alcance su capacidad máxima rápidamente debido a la alta expectativa por el partido de esta noche.