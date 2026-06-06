NBA: Wembanyama asume la culpa tras la agónica derrota ante Nueva York en las Finales

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Una brillante actuación de Victor Wembanyama en la segunda mitad parecía el salvavidas perfecto. Gracias a su empuje, los San Antonio Spurs lograron borrar una pesada desventaja de 14 puntos frente a los New York Knicks en el segundo compromiso de las Finales de la NBA.

Todo apuntaba a un final heroico la noche del viernes. Sin embargo, la joven superestrella francesa seguramente deseará borrar de su memoria los últimos 15 segundos de este segundo y vibrante encuentro.

El error que cambió la historia

Una pérdida de balón en el momento más crítico derivó en una falta que le otorgó la ventaja definitiva a los neoyorquinos. La historia pudo cambiar con un último tiro sobre la bocina, pero el intento de Wembanyama se negó a entrar.

"Lo desperdicié. Metí la pata", confesó Wembanyama con sinceridad. "Como equipo no jugamos al nivel esperado. Era un partido que teníamos en nuestras manos y necesitábamos ganar".

Con este resultado, Nueva York logra una hazaña tremenda. Se convierten en apenas el tercer equipo en toda la historia de las Finales de la NBA en ganar los dos primeros juegos en condición de visitante.

Tras el amargo desenlace, el pívot francés dio la cara. No intentó ocultar su frustración y asumió de inmediato la responsabilidad absoluta por la fatídica pérdida del esférico.

"A estas alturas, el daño ya está hecho", añadió la estrella. "¿Me arrepiento? Por supuesto. Pero sin duda usaré esto como combustible y motivación personal para salir con todo en el próximo duelo".

El error fue especialmente doloroso por el contexto del juego. Los Spurs venían de capturar un rebote defensivo vital y tenían la posesión para intentar un tiro ganador o, en el peor de los casos, forzar la prórroga.

Una jugada caótica

En lugar de asegurar la pelota, Wembanyama intentó un pase demasiado apresurado. El balón terminó rebotando de forma inesperada en la espalda de su compañero, el novato Stephon Castle.

"Claramente sentí que era un buen tiro", explicó Wembanyama al analizar la última jugada. "En esos instantes críticos, lo único que importa es lanzar para anotar, más allá de la mecánica o el proceso".

El astuto Jalen Brunson no desaprovechó el regalo y capturó el balón suelto. En su intento desesperado por recuperarlo, el francés cometió una falta rápida que mandó al base de los Knicks a la línea de tiros libres.

Brunson encestó uno de sus dos intentos, marcando la diferencia final de un punto. La última esperanza de San Antonio se esfumó cuando el dramático lanzamiento de Wembanyama golpeó el hierro.

"Tenemos que mejorar desde el salto inicial. Nos estamos metiendo solos en problemas muy rápido", reconoció el francés. "Debemos hallar una solución urgente y seguir trabajando en nuestros ajustes".

Un desafío histórico en el horizonte

La serie se traslada ahora a Nueva York. El tercer partido se jugará este lunes, presentando un escenario de máxima presión y urgencia para el equipo de San Antonio.

Allí, los Spurs intentarán iniciar una remontada de proporciones épicas. Su gran objetivo es convertirse en el primer equipo en la historia en coronarse campeón de la NBA tras perder los primeros dos juegos de las Finales en casa.