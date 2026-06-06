¡Batacazo! El Real Madrid protagoniza una sorpresiva y vergonzosa eliminación

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Batacazo increíble en el baloncesto español. Luego de hacerse sumamente fuerte durante toda la temporada regular, el Real Madrid de Baloncesto culminó en el primer puesto, lo que le garantizaba el derecho a medirse al octavo clasificado de la tabla en los cuartos de final, en un partido en teoría asequible.

Pero ni en el baloncesto ni en la vida todo está escrito. El conjunto merengue, confiado a pesar de las bajas, salió a la duela del Movistar Arena para medirse a La Laguna Tenerife, en lo que se preveía como un juego de trámite para los madridistas, pero que terminó en batacazo absoluto, con victoria del equipo canario por pizarra de 107-95.

Temporada en blanco para el Real Madrid

Y es que, en efecto, La Laguna Tenerife no creyó en favoritismos para afrontar este desafío de cuartos de final. Confiando en sus piezas de calidad y en su buen juego, el cuadro canario saltó sin complejos a superar a un Real Madrid que se desplomó en el último cuarto.

La gran figura del compromiso fue el australiano Patty Mills, quien a sus 37 años sigue entero y en buen nivel, como lo demostró este sábado con 29 puntos, que consiguió con 7/11 en tiros de campo y 3/6 en lanzamientos de tres. Marcelinho Huertas lo apoyó con 23 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, además de cuatro triples en siete intentos, para formar una dupla de pilotos que estuvo a la altura.

Por el Real Madrid, la mayor parte de los esfuerzos los hizo el alero croata Mario Hezonja, quien se echó el equipo con 22 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo. El dominicano Andrés Feliz intentó brindarle ayuda con 16 puntos, pero no fue suficiente.

De esta manera, el cuadro merengue culmina la temporada en blanco, luego de haber perdido la final de la Euroliga ante Olympiakos, la final de la Supercopa ante el Valencia Basket, y la final de la Copa del Rey ante el Baskonia.