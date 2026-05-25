Liga Endesa EN VIVO por Meridiano: arranca la última semana de la ronda regular

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Por Andrea Matos Viveiros

La Liga Endesa entra en su etapa definitiva con partidos claves correspondientes a las semanas 33 y 34, la última de la ronda regular del campeonato español de baloncesto. Los aficionados podrán disfrutar cada encuentro EN VIVO a través del streaming de Meridiano.net, con cobertura especial de una jornada que promete emociones, intensidad y definición en la tabla de posiciones.

La acción comenzará el miércoles 27 de mayo con uno de los compromisos más atractivos de la semana 33: el Real Madrid enfrentará a Kosner Baskonia desde las 3:00 p.m. El conjunto madridista buscará mantener el liderato, mientras Baskonia intentará cerrar con fuerza antes de los playoffs.

Posteriormente, la semana 34 marcará el cierre oficial de la ronda regular con dos encuentros de alto nivel el viernes 29 de mayo. A las 12:00m., BAXI Manresa recibirá al Real Madrid en otro choque determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Más tarde, desde las 2:30 p.m., Valencia Basket se medirá ante Dreamland Gran Canaria en un compromiso clave por posiciones finales en la clasificación.

Sintoniza estos encuentros por la señal abierta de Meridiano Televisión o vía streaming gratuito por Meridiano.net. Y, para mayor calidad, también estarán disponibles en HD por Simpleplus, InterGo, Net Uno Go y Aba TV Go. Meridiano siempre te da más.