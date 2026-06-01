Liga Endesa: Mario Hezonja se queda con el MVP de la temporada 2025-26

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El Premio al Jugador Más Valioso vuelve a teñirse de blanco en la temporada 2025-26 de la Liga Endesa, donde Mario Hezonja se quedó con los máximos reconocimientos después de una actuación memorable con el Real Madrid durante la ronda regular.

Después de haber sido reconocido previamente como mejor jugador del mes, el croata recibió el respaldo del jurado para convertirse en el primer jugador croata en conquistar este prestigioso galardón y en el undécimo integrante del conjunto blanco en lograrlo desde su creación en la temporada 1991-92.

El premio llega como recompensa a una de las mejores temporadas de su carrera. A lo largo del curso, el croata fue una pieza fundamental para el Real Madrid gracias a su regularidad, liderazgo y capacidad para decidir partidos. Su rendimiento individual estuvo marcado por actuaciones memorables que lo consolidaron como uno de los jugadores más dominantes del campeonato.

Temporada redonda para Mario Hezonja con el Real Madrid

Entre sus exhibiciones más destacadas sobresale el encuentro frente al UCAM Murcia CB, en el que firmó 40 puntos y alcanzó una valoración de 53. Esa actuación figura entre las mejores registradas en la historia de la ACB y fue la más alta de toda la temporada, reflejando el enorme impacto que tuvo Hezonja sobre la pista.

Antes de recibir el reconocimiento como MVP, el croata ya había sido incluido en el mejor quinteto de la temporada junto a Jean Montero, David DeJulius, Timothé Luwawu-Cabarrot y Luka Bozic. Durante la fase regular, Hezonja promedió 17,5 puntos, 4,9 rebotes, 1,9 asistencias, una recuperación y 18,8 de valoración en 23,3 minutos por partido, números que respaldan una campaña extraordinaria y que le permitieron suceder a Marcelinho Huertas en el palmarés del galardón.