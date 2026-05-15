Omer Yurtseven: El refuerzo de emergencia para el asalto a la ACB

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El Real Madrid no ha tardado en reaccionar. Ante la delicada situación que atraviesa su juego interior tras las lesiones de Edy Tavares y Alex Len, que se perderán lo que resta de temporada, el club blanco ha puesto sus ojos en un viejo conocido del baloncesto europeo y con bagaje en la NBA: Omer Yurtseven. Según ha adelantado el periodista Donatas Urbonas, las negociaciones están en una fase muy avanzada y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas, a falta del reconocimiento médico.

Un parche de lujo solo para la Liga Endesa

La incorporación de Yurtseven responde a una necesidad de supervivencia competitiva. Sin Tavares ni Len, Sergio Scariolo se había quedado con el equipo bajo mínimos en la zona, dependiendo casi exclusivamente de la explosividad de Usman Garuba y del joven Izan Almansa, quien todavía está en proceso de maduración competitiva.

Sin embargo, el fichaje tiene un matiz reglamentario importante: Yurtseven solo podrá vestir la camiseta blanca en la Liga Endesa. Al haber disputado ya la presente Euroliga con el Panathinaikos de Ergin Ataman, la normativa le impide ser inscrito por otro equipo para la Final Four. Así, el turco aterrizará en la capital española con el objetivo único de ayudar al Madrid a levantar el título de la ACB.

Trayectoria: Entre la NBA y los gigantes europeos

A sus 27 años y con 2,11 metros de altura, Yurtseven llega tras un periplo reciente por Estados Unidos. Tras un inicio de temporada discreto en el Panathinaikos (donde promedió 6,3 puntos y 3,5 rebotes), el pívot regresó a la órbita NBA para jugar con los Golden State Warriors. En la Bahía de San Francisco dejó destellos de su calidad, incluyendo una actuación de 17 puntos y 8 rebotes contra San Antonio Spurs el pasado abril.

Su carrera ha sido un constante viaje de ida y vuelta. Se formó en el Fenerbahçe, brilló en la G-League y tuvo una explosión mediática en los Miami Heat entre 2021 y 2023, donde demostró ser un reboteador de élite antes de que las lesiones y la falta de continuidad frenaran su progresión.

¿Qué aporta al esquema de Scariolo?

El perfil de Yurtseven encaja como un guante en las necesidades actuales. Es un pívot con buena movilidad, capacidad para finalizar cerca del aro y, sobre todo, una gran presencia en el rebote, algo vital para dar descanso a Garuba.

El acuerdo contemplaría su vinculación hasta el final de la presente campaña, aunque no se descarta una opción para la próxima temporada, lo que permitiría al club evaluar su rendimiento antes de acometer la reconstrucción de la plantilla este verano. Con este movimiento, el Real Madrid envía un mensaje claro: a pesar de las bajas, no renuncia a revalidar su dominio en el baloncesto nacional.