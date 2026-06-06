Un final de infarto en San Antonio: Los Knicks toman ventaja de 2-0

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Los imparables Knicks de Nueva York regresan a casa con la moral por las nubes tras un juego electrizante. Están a solo dos victorias de conquistar un campeonato de la NBA que la "Capital del Mundo" ha esperado ver durante generaciones.

El segundo choque de estas Finales se definió en un cierre verdaderamente de infarto. En los últimos segundos de la victoria neoyorquina por 105-104 sobre los San Antonio Spurs, la tensión se apoderó de todos los presentes este viernes por la noche.

Jalen Brunson se convirtió en el héroe al encestar un tiro libre crucial que puso a su equipo en ventaja restando solo 9,5 segundos. Esto ocurrió justo después de una costosa pérdida de balón cometida en la pintura por la joven estrella Victor Wembanyama.

Para sellar el dramático desenlace del compromiso, el propio Wembanyama falló un tiro en suspensión en la última posesión. Con este ajustado resultado, la escuadra de Nueva York asegura una valiosa ventaja de 2-0 en la serie por el título.

La resistencia local en el último cuarto

Los dueños de casa mostraron una gran resiliencia al superar una pesada desventaja de 12 puntos a mitad del último cuarto. Una jugada de tres puntos de Wembanyama restando 57 segundos les dio su primera ventaja en casi dos periodos completos (104-102).

Sin embargo, el base neoyorquino respondió inmediatamente encestando apenas su séptimo tiro del partido para empatar el marcador. Tras un fallo de media distancia del gigante francés, OG Anunoby aseguró un rebote vital para Nueva York con 30 segundos restantes.

Los Spurs defendieron con todo su arsenal tras un tiempo fuera de los visitantes, pero la presión provocó la pérdida de balón de Wembanyama. Brunson recibió la falta decisiva, devolviendo la ventaja a Nueva York y silenciando a la afición texana.

En la desesperada jugada final y con 7,5 segundos en el reloj, De'Aaron Fox habilitó a Wembanyama para el tiro de la victoria. El balón rebotó en el aro, consumando la dramática derrota local.

Figuras clave y una racha histórica

Durante el desarrollo del encuentro, el trabajo en equipo fue fundamental para los Knicks. Karl-Anthony Towns brilló con 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges aportaron 20 unidades cada uno para sostener la ofensiva.

Por el lado de San Antonio, Wembanyama despertó tras una primera mitad muy discreta para finalizar el partido con 29 puntos. Su compañero De'Aaron Fox también destacó en el ataque local al registrar 20 unidades, insuficientes para evitar el descalabro.

Con este triunfo, los Knicks han encadenado 13 victorias consecutivas en la actual postemporada. Esta impresionante marca representa la segunda racha ganadora más larga para cualquier franquicia en toda la historia de los playoffs de la NBA.

Además, Nueva York se convierte en el tercer equipo en ganar los dos primeros compromisos de unas Finales como visitante. Se unen a los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan (1993) y a los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon (1995).

Locura total en el Madison Square Garden

La serie ahora se traslada al mítico Madison Square Garden para el tercer partido de la eliminatoria este lunes por la noche. La expectación en la ciudad de Nueva York ha alcanzado niveles estratosféricos de cara a este compromiso.

La fiebre por el equipo es tal que las entradas más económicas en el mercado secundario rondan los 9.000 dólares. Los fanáticos están dispuestos a pagar una fortuna para presenciar de cerca lo que sería su primer campeonato en 53 años.

Incluso figuras de alto perfil se sumarán a la euforia desatada en la gran manzana. El expresidente Donald Trump, neoyorquino de nacimiento, tiene planeado asistir al crucial duelo del lunes, donde los Knicks buscarán dar la estocada final.