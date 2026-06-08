Atlanta Hawks blindan su proyecto deportivo con extensión para Quin Snyder

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En un movimiento estratégico que busca consolidar el rumbo institucional y deportivo de la franquicia, la gerencia de los Atlanta Hawks oficializó las extensiones de contrato del director técnico Quin Snyder y del presidente del equipo, Onsi Saleh. Con este doble acuerdo, la propiedad de los Hawks apuesta de forma contundente por la continuidad organizacional, blindando a las dos mentes maestras detrás del resurgir del equipo en la Conferencia Este.

La renovación de los liderazgos clave llega en un momento idóneo, sirviendo como respaldo inmediato al notable esfuerzo colectivo demostrado en la duela durante la recién concluida campaña de la NBA.

Los Hawks protagonizaron una de las recuperaciones más espectaculares del año. Tras una primera mitad de calendario con altibajos, el quinteto de Atlanta pisó el acelerador en la recta final de la temporada regular, registrando una impresionante marca de 20 victorias y solo 6 derrotas en sus últimos 26 compromisos. Este sprint final les permitió culminar con un sólido récord global de 46-36, asegurando su boleto directo a la postemporada.

A pesar de que el viaje concluyó de forma prematura al caer eliminados en la primera ronda de los Playoffs en seis exigentes partidos (4-2) ante los New York Knicks, la competitividad mostrada por el plantel validó el plan a largo plazo diseñado por Saleh desde las oficinas y ejecutado por Snyder en la pizarra.

Quin Snyder: Cuatro años de evolución y un hito histórico en los banquillos

La extensión amarra el futuro de Quin Snyder, quien acaba de completar su cuarto año al frente del banquillo de Atlanta. Más allá de las victorias, la gestión de Snyder ha destacado por una cualidad sobresaliente: potenciar y transformar el talento joven de la organización.

Bajo su tutela, Snyder ha establecido un récord inédito en la historia de la NBA al convertirse en el primer entrenador que logra desarrollar a dos ganadores consecutivos del premio al Jugador Más Valioso (Most Improved Player).

Temporada previa: Impulsó el despegue definitivo de Nickeil Alexander-Walker.

Presente temporada: Consolidó la evolución del australiano Dyson Daniels, galardonado recientemente por la liga gracias a su salto de calidad en ambos lados de la cancha.

Con Saleh asegurando los movimientos de oficina y Snyder puliendo el talento en los tabloncillos, los Atlanta Hawks envían un mensaje claro al resto de la NBA: los cimientos están puestos y el proyecto de Georgia está listo para dar el siguiente paso hacia la élite.