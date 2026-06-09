MLB: ¡463 pies! William Contreras sentado conecta el jonrón más largo entre venezolanos

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William Contreras comenzó con el pie derecho la segunda semana de junio conectando el cuadrangular más largo entre venezolanos en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor fue uno de los héroes de Milwaukee Brewers para vencer en entradas extras (15x14) a Oakland Athletics.

El de Puerto Cabello tuvo otra destacada actuación ofensiva al conectar dos imparables durante las primeras nueve entradas y reservar su mejor momento para los episodios adicionales. En el décimo inning, el receptor descargó toda su fuerza con un impresionante bambinazo de tres carreras, que salió a una velocidad de 106.7 millas por hora y recorriendo 463 pies de distancia, una conexión que terminó siendo decisiva y confirmó el gran momento que atraviesa con el madero.

Aunque los Athletics lograron igualar las acciones en el cierre de ese tramo, un batazo de Brice Turang con cuadro adentro de la defensa de los locales terminó sentenciando el triunfo a favor de los visitantes para mantenerse mandando en la División Central de la Liga Nacional.

William Contreras encendido con Milwaukee Brewers

La dantesca conexión fue el segundo en los últimos tres compromisos que disparaba el receptor de los Cerveceros, dejando ver su gran presentación en la primera mitad de Las Mayores. La figura de Milwaukee ha registrado juegos de múltiples hits en cada uno de sus últimos tres compromisos, período en el que batea para .438 tras ligar de 16-7.

En la temporada 2026, Contreras mantiene una sólida línea ofensiva de .290 de promedio, acompañada por seis jonrones, 10 dobles, 42 carreras impulsadas, 37 anotadas y una base robada en 60 encuentros disputados, consolidándose como una de las piezas más productivas de su equipo.