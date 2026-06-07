Estos son los 5 equipos ganadores para este domingo 7 de junio en MLB

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Nueva jornada en el mejor beisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Este domingo 7 de junio, los equipos que hacen vida en la pelota estadounidense le bajan el telón a lo que ha sido un fin de semana lleno de una gran cantidad de emociones, y de muy buena pelota a lo largo y ancho del territorio estadounidense.

Además, como de costumbre, el domingo se presenta como una oportunidad interesante para aquellos a los que les gusta probar su suerte en los juegos de Major League Baseball, por lo que en esta ocasión, Meridiano te trae cinco equipos que deberían ganar este domingo 7 de junio.

5 ganadores para el domingo:

Cerveceros de Milwaukee: Liderados por el zurdo Shane Drohan desde la lomita, y con la sexta ofensiva que más carreras ha anotado en 2026, los Cerveceros deberían aprovechar el Coors Field para castigar al pitcheo de unos endebles Rockies de Colorado.

Cascabeles de Arizona: Michael Soroka no solo ha tenido un gran año, sino que además tiene 2.23 de efectividad lanzando en casa, por lo que tiene buenas posibilidades de hacerse fuerte y dominar a la toletería de Washington.

Dodgers de Los Ángeles: Aunque Emmet Sheehan no es el pitcher más confiable, José Soriano ha tenido un pequeño bajón en sus últimas aperturas, por lo que si se convierte en un duelo de batazos, los Dodgers parecen tener todas las de ganar.

Padres de San Diego: Los Padres de San Diego no viven una buena racha, pero el duelo ante los Mets luce como una oportunidad inmejorable para que Randy Vásquez recupere confianza y emule lo logrado ante los Phillies hace algunos días. Eso sí, necesita del apoyo ofensivo.

Cachorros de Chicago: Duelo muy parejo. Jameson Taillon no ha tenido un buen año, pero le va mejor en casa, y además, históricamente domina de buena manera al roster actual de los Gigantes de San Francisco, por lo que se gana su ficha para este juego.