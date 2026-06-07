MLB: ¿Yordan Álvarez podrá darle un golpe mortal a Judge por el MVP?

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Yordan Álvarez vive un momento estelar con Astros de Houston en este 2026 de Grandes Ligas. Está bateando con solidez y regularidad en una campaña donde apunta al premio MVP de Liga Americana. Tras la lesión de Aaron Judge, el cubano podría ser el candidato más firme.

Álvarez en la victoria 13-2 de Astros contra Atléticos registró: 3 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 1 jonrón, 4 impulsadas, 1 boleto, 1 ponche. Con ese cuadrangular alcanzó los 22 vuelacercas en lo que va de campaña; pero además, está liderando varios departamentos en Liga Americana.

El cubano en Liga Americana es líder en: jonrones (22) e impulsadas (48), tras conectar un grand slam ante Atléticos. Con eso en mente, sus números aumentaron a: .316 PRO, .430 OBP, .654 SLG; proyectándose como el principal candidato en Liga Americana al premio MVP.

Yordan Álvarez: lesión de Aaron Judge, convierte al cubano en #1 al MVP

Aaron Judge sufrió fue diagnosticado con una fractura por estrés en la primera costilla de la lado derecho. Una lesión desafortunada que lo mantendrá alejado de 4 a 6 semanas en total reposo. Está situación lo lleva a perder mucho tiempo de juego de cara al MVP de Liga Americana.

Con eso en mente, Yordan Álvarez aparece como el máximo favorito para ganar el MVP. Está jugando con regularidad, se ve sano a nivel físico y está conectando batazos importantes. Si el cubano logra mantener su ritmo de juego, es muy difícil que alguien le arrebate el premio.

Judge no es solo el contrincante más fuerte para Álvarez, además, es el último ganador del premio. En esa línea, tiene un terreno bastante ganado para llevarse el título individual. Sin embargo, hay otros jugadores como Ben Rice o Bobby Witt Jr que podrían dar una pelea interesante.

Números de Yordan Álvarez con Astros en 2026

Yordan Álvarez está en un nivel superlativo, no importa cuando leas esto. El cubano es la única pieza diferencial de Astros de Houston en 2026, pero además, es el pelotero más explosivo del momento. Si mantiene su ritmo es un claro ganador al MVP de Liga Americana.

Números de Álvarez en 2026:

- 65 juegos, 234 turnos, 45 anotadas, 74 hits, 12 dobles, 22 jonrones, 48 impulsadas, 43 boletos, 49 ponches, 1 base robada, .316 PRO, .430 OBP, .654 SLG, 1.084 OPS