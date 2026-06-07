MLB: Yordan Álvarez castiga a los Atléticos y alcanza los 22 jonrones en la campaña

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El toletero cubano Yordan Álvarez demostró una vez más su inmenso poder con el madero este sábado. El bateador designado conectó su cuadrangular número 22 de la temporada 2026 en la aplastante victoria de los Astros de Houston sobre los Atléticos.

El encuentro se llevó a cabo en el majestuoso Daikin Park, el moderno hogar del conjunto sideral. Allí, un total de 28.338 aficionados presenciaron de primera mano la contundencia de la ofensiva texana.

El error que costó un Grand Slam

La gran conexión del antillano se produjo en la parte baja del segundo episodio. Álvarez llegó a la caja de bateo para enfrentar los envíos del lanzador derecho Kade Morris, con el marcador ya favorable a los locales por 2-0.

Con un out en la pizarra y las bases congestionadas, el cubano se encontraba en cuenta de una bola sin strikes. Fue entonces cuando Morris cometió el grave error de dejar un cambio de velocidad de 89 millas por hora en todo el medio del plato.

El estelar jugador de los Astros no perdonó la equivocación del lanzador y realizó un swing arrollador. La pelota salió disparada con fuerza y terminó depositándose en las gradas del jardín derecho para vaciar las almohadillas.

La física detrás del batazo

De acuerdo con los avanzados registros de la Major League Baseball (MLB), el batazo no dejó a nadie indiferente. La esférica salió del bate de Álvarez a una contundente velocidad de 100.6 millas por hora.

Además, este imponente tablazo recorrió una distancia estimada de 369 pies por la pradera derecha. Esta conexión significó el quinto jonrón con las bases llenas en la ilustre carrera del poderoso toletero antillano.

Curiosamente, Álvarez tenía un buen tiempo sin conseguir un batazo de estas características. Su último Grand Slam en las Mayores había ocurrido el 22 de mayo de la temporada 2023, frente a los Cerveceros de Milwaukee.

Temporada de Jugador Más Valioso

El nacido en Las Tunas está disputando su octava campaña en las Grandes Ligas, todas defendiendo los colores de Houston. Su rendimiento a lo largo de estos años lo consolida de forma indiscutible como uno de los bates más temibles del béisbol.

En su trayectoria vitalicia, el bateador zurdo ostenta un sólido promedio de .298. Acumula un total de 802 imparables, 192 vuelacercas y 541 carreras impulsadas, demostrando su enorme valor histórico para la franquicia sideral.

Su línea ofensiva en esta campaña 2026 es sencillamente espectacular: .316 de average, .430 de porcentaje de embasado y .654 de slugging. En 234 turnos legales, el jugador ha conectado 74 inatrapables, de los cuales casi un tercio son jonrones.

Para complementar esta brillante actuación, ha pisado el plato en 45 oportunidades y ha remolcado 48 rayitas. Todo esto, habiendo recibido únicamente 49 ponches, lo que evidencia su excelente disciplina y madurez en la caja de bateo.