MLB

MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este lunes

Por

Meridiano

Martes, 09 de junio de 2026 a las 01:18 am

Ningún líder de la Liga Americana ha logrado llegar a 40 triunfos 

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana del presente torneo en la Grandes Ligas comenzó este lunes, 8 de junio, y evidentemente, repasaremos cómo marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

NOTAS RELACIONADAS

Un dato llamativo, es que ya los tres líderes de la Liga Nacional llegaron o superaron las 40 victorias, mientras que en la Americana sucede lo contrario: ninguna organización ha logrado llegar a los primeros 40 lauros.

Así marchan las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (38-25)
  2. Yankees de Nueva York (39-26)
  3. Azulejos de Toronto (32-35)
  4. Orioles de Baltimore (31-36)
  5. Medias Rojas de Boston (27-37).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (37-31)
  2. Medias Blancas de Chicago (34-31)
  3. Mellizos de Minnesota (30-37)
  4. Reales de Kansas City (27-39)
  5. Tigres de Detroit (27-39).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (35-32)
  2. Rangers de Texas (32-33)
  3. Atléticos de Oakland (31-35)
  4. Astros de Houston (31-37)
  5. Angelinos de Anaheim (25-42).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (45-21)
  2. Phillies de Philadelphia (36-30)
  3. Nacionales de Washington (34-33)
  4. Marlins de Miami (31-35)
  5. Mets de Nueva York (29-36).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (41-23)
  2. Cardenales de San Luis (35-28)
  3. Piratas de Pittsburgh (34-32)
  4. Cachorros de Chicago (34-32)
  5. Rojos de Cincinnati (31-34).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (42-24)
  2. Cascabeles de Arizona (34-31)
  3. Padres de San Diego (34-31)
  4. Gigantes de San Francisco (27-40)
  5. Rockies de Colorado (24-42).

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?