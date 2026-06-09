MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este lunes

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Una nueva semana del presente torneo en la Grandes Ligas comenzó este lunes, 8 de junio, y evidentemente, repasaremos cómo marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

Un dato llamativo, es que ya los tres líderes de la Liga Nacional llegaron o superaron las 40 victorias, mientras que en la Americana sucede lo contrario: ninguna organización ha logrado llegar a los primeros 40 lauros.

Así marchan las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (38-25) Yankees de Nueva York (39-26) Azulejos de Toronto (32-35) Orioles de Baltimore (31-36) Medias Rojas de Boston (27-37).

División Central:

Guardianes de Cleveland (37-31) Medias Blancas de Chicago (34-31) Mellizos de Minnesota (30-37) Reales de Kansas City (27-39) Tigres de Detroit (27-39).

División Oeste:

Marineros de Seattle (35-32) Rangers de Texas (32-33) Atléticos de Oakland (31-35) Astros de Houston (31-37) Angelinos de Anaheim (25-42).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (45-21) Phillies de Philadelphia (36-30) Nacionales de Washington (34-33) Marlins de Miami (31-35) Mets de Nueva York (29-36).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (41-23) Cardenales de San Luis (35-28) Piratas de Pittsburgh (34-32) Cachorros de Chicago (34-32) Rojos de Cincinnati (31-34).

División Oeste: