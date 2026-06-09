MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este lunes

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Una nueva semana del presente torneo en la Grandes Ligas comenzó este lunes, 8 de junio, y evidentemente, repasaremos cómo marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados.
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Un dato llamativo, es que ya los tres líderes de la Liga Nacional llegaron o superaron las 40 victorias, mientras que en la Americana sucede lo contrario: ninguna organización ha logrado llegar a los primeros 40 lauros.
Así marchan las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (38-25)
- Yankees de Nueva York (39-26)
- Azulejos de Toronto (32-35)
- Orioles de Baltimore (31-36)
- Medias Rojas de Boston (27-37).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (37-31)
- Medias Blancas de Chicago (34-31)
- Mellizos de Minnesota (30-37)
- Reales de Kansas City (27-39)
- Tigres de Detroit (27-39).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (35-32)
- Rangers de Texas (32-33)
- Atléticos de Oakland (31-35)
- Astros de Houston (31-37)
- Angelinos de Anaheim (25-42).
Mira las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (45-21)
- Phillies de Philadelphia (36-30)
- Nacionales de Washington (34-33)
- Marlins de Miami (31-35)
- Mets de Nueva York (29-36).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (41-23)
- Cardenales de San Luis (35-28)
- Piratas de Pittsburgh (34-32)
- Cachorros de Chicago (34-32)
- Rojos de Cincinnati (31-34).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (42-24)
- Cascabeles de Arizona (34-31)
- Padres de San Diego (34-31)
- Gigantes de San Francisco (27-40)
- Rockies de Colorado (24-42).
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