Clásico Mundial: Lipso Nava cuenta cómo fue la experiencia de enfrentar a su país, Venezuela

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La mayor revelación en el Clásico Mundial de Beisbol fue, sin duda alguna, Italia, una selección que tuvo sello venezolano, incluyendo la participación de Lipso Nava, quien contó cómo fue la experiencia de enfrentar a su país en uns instancia tan importante.

El equipo europeo llegó a semifinales por primera vez en su historia, logrando superar a Estados Unidos en la fase inicial y siendo dirigidos por el venezolano Francisco Cervelli, quien tuvo como coach de tercera a Lipso Nava, como catcher a Javier D'Orazio y en las semis también contó con Brayan Rocchio.

Lipso Nava tuvo sentimientos encontrados

En una reciente entrevista con el portal "Simplificando el Juego", Lipso Nava contó cómo fue la experiencia de medirse a Venezuela desde la otra acera, en el duelo de semifinal entre los criollos e Italia.

"Sentimientos encontrados porque juegas contra la selección donde naciste y bueno, cuando sonó el himno se me salieron varias lágrimas, pero cuando se acabó el himno el switche se me pasó", reveló Nava.

Asimismo, Nava confiesa que le quedó una sensación agridulce por lo que logró recorrer Italia en el torneo, pero evidentemente triste porque no lograron llegar a la final.

En ese choque, Italia estuvo ganando 2-0 hasta el último tercio, pero terminaron perdiendo 4 carreras por 2.

Lipso Nava ya se está preparando para el Caracas

Lipso Nava fue anunciado como manager de Leones del Caracas de cara a la temporada 2025-2026 y ya se encuentra en la búsqueda de un equipo que pueda volver a la cima de la pelota criolla, después de que fueran eliminados en el torneo anterior.