MLB: Andrés Muñoz alcanzó los 10 rescates en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El cerrador mexicano Andrés Muñoz cumplió con una actuación sólida desde el montículo el lunes, al retirar la novena entrada sin permitir anotaciones frente a los Orioles de Baltimore. Este esfuerzo le permitió asegurar su décimo salvamento de la temporada y dar un respiro a su registro personal.

Muñoz ingresó al terreno de juego con la tarea de proteger una ventaja de tres carreras en el último episodio. El lanzador derecho resolvió la situación de manera efectiva, mostrando control frente a la ofensiva rival. A pesar de otorgar una base por bolas con un out al campocorto Gunnar Henderson, el relevista ajustó sus envíos para dominar a los siguientes bateadores y concretar el triunfo.

Un bálsamo tras la inestabilidad en el montículo

Esta presentación representa un alivio inmediato para el serpentinero de 27 años, quien venía de afrontar un fin de semana complicado. En su última aparición ante los Tigres de Detroit, Muñoz permitió dos carreras en una labor deficiente que resultó en un salvamento desperdiciado. La respuesta inmediata del lunes evita que se prolongue una racha negativa y devuelve cierta tranquilidad al cuerpo técnico respecto al rol de taponero.

El desempeño reciente del originario de Los Mochis ha estado marcado por la irregularidad, un factor que mantiene bajo la lupa sus estadísticas globales en la presente campaña. La efectividad del derecho se sitúa en 5.18, acompañada por un WHIP de 1.36, números inusuales para un lanzador con sus condiciones de velocidad y rotación.

El desglose de la actividad de Muñoz en lo que va del año refleja la inconsistencia que busca corregir. Hasta la fecha, el mexicano ha completado 24 entradas y un tercio de labor en las Grandes Ligas. En ese trayecto acumula un total de 37 ponches y ha otorgado 10 bases por bolas.

El principal punto de atención radica en su efectividad para asegurar las victorias. Muñoz ha concretado con éxito únicamente 10 de las 15 oportunidades de salvamento que se le han presentado en la temporada.