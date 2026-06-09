MLB: Yankees inician la semana con victoria para mantenerse sólidos en su división

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La jornada de este lunes en las Grandes Ligas fue testigo de otra trabajada victoria de los Yankees de Nueva York, esta vez por 7 a 5 sobre los Guardianes de Cleveland. El compromiso, que se extendió hasta entradas extras, tuvo a Cody Bellinger como el "villano de la noche" en el Progressive Field.

Yankees no bajan el ritmo

El marcador se movió para los neoyorquinos en la misma primera entrada, luego de que Paul Goldschimdt descargara un cuadrangular de dos rayitas. Luego, en el tercero, Cody Bellinger amplió tras batear un rodado para out forzado que tuvo como consecuencia un error en tiro de Brayan Rocchio hacia la inicial.

A pesar de la desventaja, los Guardianes reaccionaron en la baja de ese mismo capítulo con un rally de tres anotaciones. Un lanzamiento desviado del abridor Will Warren le permitió a Steven Kwan anotar la del descuento, en tanto que Rocchio remolcó otra con un rodado de out. Minutos más tarde, José Ramírez aprovechó para pisar el home tras un error en fildeo de José Caballero.

Los del Bronx tomaron la delantera otra vez en el quinto, esto gracias a un jonrón solitario de Ryan McMahon. Sin embargo, los de casa le dieron vuelta a las cosas con vuelacercas de dos carreras con la firma del dominicano Ángel Martínez.

Ya en el octavo, Goldschimdt encontró compañeros en las esquinas y bateó un rodado para out forzado, igualando de esa manera el marcador. Fue gracias a eso que el duelo se extendió a entradas extras, donde Bellinger no desaprovechó su turno para impulsar las dos anotaciones que certificaron el triunfo de su equipo.

Es así como los Yankees de Nueva York (39-26) no pierden terreno en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, sacándole ahora ocho juegos de diferencia a su más cercano perseguidor. Por su parte, Guardianes de Cleveland (37-31) mantiene una leve ventaja en la cima de la División Central.