MLB: Los Medias Rojas descartan despido de este gerente

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A pesar de la crisis de resultados que atraviesa la organización, la alta gerencia de los Medias Rojas de Boston mantiene su respaldo hacia Craig Breslow. Según un informe publicado por Tim Healey en The Boston Globe, el grupo de propietarios de la franquicia ni siquiera ha considerado la posibilidad de realizar un cambio en la dirección de operaciones de beisbol, desmintiendo de forma categórica los rumores que situaban al ejecutivo en la cuerda floja.

El reporte, fundamentado en una fuente interna del equipo, llega en un momento crítico de la temporada regular, brindando un marco de estabilidad institucional en medio de las dudas deportivas que rodean a la novena de Massachusetts.

Los números detrás de la crisis en Fenway Park

La realidad en el terreno de juego es compleja. Tras la derrota del pasado lunes por 3-1 ante los Rays de Tampa Bay, los patirrojos registran un récord de 27 victorias y 37 derrotas, ubicándose en el fondo de la División Este de la Liga Americana. La distancia respecto a los puestos de postemporada se ha ampliado, lo que generó un clima de especulación en los medios locales sobre el futuro de la oficina central en este tercer año de gestión de Breslow como principal tomador de decisiones.

La presión sobre el directivo aumentó a raíz de decisiones de alto impacto que aún no generan los dividendos esperados. La destitución el pasado 25 de abril del experimentado manager Alex Cora, junto a seis integrantes de su cuerpo técnico, marcó un punto de inflexión.

En el momento del despido de Cora, el equipo marchaba con foja de 10-17. Bajo la dirección del estratega interino Chad Tracy, el balance es de 17-20, una mejoría ligera que no ha bastado para abandonar el sótano divisional.

A este panorama se suman transacciones cuestionadas por la opinión pública, entre ellas el traspaso del lanzador Kyle Harrison a los Cerveceros de Milwaukee, un movimiento que hasta la fecha no ha entregado los resultados proyectados por el departamento de analítica del club.

Boston descarta iniciar un proceso de desmantelamiento

A diferencia de temporadas anteriores donde la gerencia optó por vender sus activos principales de cara al futuro, la postura oficial para este periodo apunta a un enfoque constructivo. Fuentes cercanas a la organización confirman que la prioridad actual de los Medias Rojas es buscar piezas para apuntalar el roster actual, descartando por completo el canje de peloteros de Grandes Ligas con la mirada puesta exclusivamente en el año 2027 o temporadas posteriores.

Con la fecha límite de cambios fijada para el próximo 3 de agosto, la oficina de Boston dispone de un margen aproximado de siete semanas para evaluar el rendimiento colectivo antes de definir un rumbo definitivo como compradores o vendedores en el mercado de cambios.