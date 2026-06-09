MLB: Así quedan los resultados en el comienzo de semana

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Durante este lunes comenzó una nueva semana de la temporada 2026 en Las Mayores y luego de lo apretado que quedaron los encuentros, es importante repasar cómo quedaron los resultados.

Solamente se disputaron ocho desafíos, sin embargo, todos quedaron bastante apretados y de hecho, el conjunto que consiguió la mayor ventaja, fue el de Padres de San Diego con cuatro carreras.

Resultados de la MLB:

- Marineros de Seattle 6-3 Orioles de Baltimore

- Yankees de Nueva York 5-3 Guardianes de Cleveland

- Medias Rojas de Boston 1-3 Rays de Tampa Bay

- Phillies de Philadelphia 5-2 Azulejos de Toronto

- Astros de Houston 5-4 Angelinos de Anaheim

- Rojos de Cincinnati 2-6 Padres de San Diego

- Nacionales de Washington 4-3 Gigantes de San Francisco

- Cerveceros de Milwaukee - Atléticos de Oakland.